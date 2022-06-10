"Шахтер" на переправе. Трио кандидатов на место "дезертира" Де Дзерби

В этом году донецкий "Шахтер" пережил дежавю. "Горняки" вынуждены были второй раз за 8 лет убегать от войны. В 2014 году пришлось покинуть не только родной дом – современную "Донбасс Арену", но и всю выстроенную годами инфраструктуру вроде учебно-тренировочной базы "Кирша". После лет блужданий (Львов, Харьков) команда осела в Киеве и даже навязала столичному "Динамо" борьбу за внимание незаангажированных болельщиков. Но 24 февраля изменило все.

Фото: Роберто Де Дзерби на чемоданах (shakhtar.com)

Полномасштабное нападение РФ с ее обезумевшим союзником из Беларуси из всех клубов ударило по "Шахтеру" больше всего. Полтора десятка легионеров и десяток итальянцев в тренерском штабе во главе с Роберто Де Дзерби с первыми бомбардировками Киева и пригородов осознали, что эта война – не их. Естественно, претензий к ним может быть минимум. Но потребность смены вектора "горняков" стала очевидной как никогда.

Очевидно, от предстоящей стратегии руководство клуба будет отталкиваться при выборе нового наставника "Шахтера". Поведение Де Дзерби и слухи о возвращении в Италию в местной печати, предположительно запущенные окружением тренера, оставляют призрачные шансы на продолжение его работы в УПЛ. Приглашение же новых западных специалистов в условиях войны выглядит невероятным.

Следовательно, искать нового вождя "горнякам" придется в Украине. Сенсационное назначение Виктора Скрипника в полтавскую "Ворсклу" и вероятное появление Юрия Вернидуба в "Кривбассе" уменьшили перечень реальных кандидатов до минимума. Фактически "Шахтер" имеет всего 3 варианта.

Вариант первый – инерционный. Со времени возвращения Дарио Срны в "Шахтер" прошло уже три года. В период работы ассистентом главного тренера и на загадочной должности директора по футболу хорвата то и дело называют претендентом на кресло коуча "горняков".

Фото: Даріо Срна (shakhtar.com)

Портфолио Срны красноречиво. Он не только отдал "Шахтеру" 15 лет игровой карьеры, что в эпоху коммерциализации футбола уже является достижением. Балканец был незаменимой частицей, по всей вероятности, лучшей команды в истории клуба с доминированием в УПЛ и Кубком УЕФА в музее "Шахтера". Срна стал своим.

Для назначения главным тренером, кажется, все готово. У Срны есть лицензия UEFA Pro, он ладит с владельцем "Шахтера" Ринатом Ахметовым и генеральным директором Сергеем Палкиным, занимающимся операционной деятельностью "горняков". Хорват имеет авторитет в команде и знаком с ситуацией в коллективе изнутри.

Но одно дело тренировать нашпигованный бразильскими талантами и купленными за десятки миллионов долларов звездами "Шахтер". Другая – составленная из сборников Украины команда, ослабленная вчерашними юниорами и возвращенными из "Мариуполя" исполнителями. На благотворительное турне "горняков" из легионеров вернулись только Марлон и Соломон. И если последний привык к войне на родине, то бразилец свою миссию наверняка считает завершенной.

В таких условиях проседание результатов "Шахтера" почти гарантировано. Ладно, в группе Лиги чемпионов он стал последним и в сезоне 2021/22. Но как будет реагировать руководство "горняков", когда команда финиширует в УПЛ, например третьей или четвертой? Вряд ли Срна-тренер хотел бы такого старта карьеры…

Вариант второй – рациональный. Недавно в печати с "Шахтером" начали связывать Игора Йовичевича. Главный тренер "Днепра-1" не без проблем обеспечил продвижение команды на новую ступеньку. В досрочно завершившемся чемпионате днепровцы финишировали третьими, но игровой прогресс команде дался нелегко.

Фото: Игор Йовичевич (shakhtar.com)

Тем не менее, Йовичевич считается специалистом по работе с молодежью и раскрытию новых граней списанных коллегами исполнителей. Эта черта может пригодиться "Шахтеру" в условиях перестройки. Поговаривают, что директор по футболу Срна готов продвигать назначение соотечественника именно с этим реноме.

Йовичевич в восторге от Украины. Она стала для него второй родиной. Тренер выучил украинский язык, его дети ходили в местные школы. Да и война закаленного хорвата не пугает. Недавно он заявил о готовности вернуться к работе и тренироваться даже в условиях войны. Иронично, если первым украиноязычным тренером "Шахтера" станет хорват Йовичевич…

Вариант третий – фантастический. "Наш герой – Сергей Ребров!" – так завершается один из зарядов ультрас киевского "Динамо". Значительная часть футбольных болельщиков уже может и не знать, что легенда "бело-синих" является воспитанником "Шахтера". Уроженец Горловки успел дебютировать за дончан в последнем первенстве СССР, да еще и забил дебютный гол именно "Динамо". Первый независимый чемпионат Ребров еще отыграл в "Шахтере", а затем перебрался в Киев.

Фото: Сергей Ребров (facebook.com/alainfcae)

Именно в столице он стал знаменитым на весь Старый свет нападающим. Именно здесь Ребров сделал себе имя как тренер. Именно этот специалист едва ли не единственным не увидел рядом со своей фамилией тезисы о "конспектах Лобановского" – привычного клише вместе с "динамовским сердцем" для всех коучей "бело-синих" после Метра.

Ребров действительно современный тренер. Он постоянно стремится к самосовершенствованию, не отказывается искать совета у коллег или начинающих аналитиков, берется за дело в непростых условиях и непременно добивается успеха. Первый за 6 лет титул "Динамо", 3 чемпионства подряд и групповой турнир Лиги чемпионов для "Ференцвароша", золотые медали с эмиратским "Аль-Айном".

Ребров на тренерском мостике "Шахтера" стал бы своеобразным, хоть и запоздалым ответом на назначение Луческу в "Динамо". Да решятся ли боссы "горняков" на такой шаг именно сейчас? Из "Динамо" Ребров ушел из-за разногласий по трансферной политике. Изменение вектора развития и, очевидно, неотвратимая экономия уменьшают шансы "Шахтера" стать подходящим местом для продолжения карьеры украинца.

"Никакого предложения от "Шахтера" у меня не было и нет", – заявил Ребров недавно. До 1 июля специалист связан контрактом с "Аль-Айном" В пустыне еще могут воспользоваться пунктом пролонгации договора на год. Но вряд ли пойдут на такой шаг, если у самого Реброва не будет желания работать в Эмиратах. Он хотел бы возглавить сборную Украины, но непохоже, что эта позиция станет вакантной вскоре…

Букмекеры открыли линию на следующего постоянного главного тренера "Шахтера" после Де Дзерби. Фаворитом для конторы Favbet сейчас является Йовичевич. Коэффициент на его назначение – 1,70. На Срну в роли рулевого команды можно поставить с кэфом 2,30. Вероятность же назначения Реброва оценили космическим баллом в 30,00.