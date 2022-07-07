ru ua
Чт, 07 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Де Дзерби покинул "Шахтер", – инсайдер

Новина українською →
Украина, Четверг 07 июля 2022 10:51
Де Дзерби покинул "Шахтер", – инсайдер Фото: Роберто Де Дзерби проработал в "Шахтере" год (shakhtar.com)
Автор: Антон Федорцив

Итальянский специалист Роберто Де Дзерби не будет работать с донецким "Шахтером" в грядущем сезоне.

Об этом заявил авторитетный журналист Джанлука Ди Марцио, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Gianlucadimarzio.com.

43-летний тренер якобы разорвал контракт с "горняками". В прошлом году он подписал с украинским грандом соглашение на два года.

Де Дзерби возглавил "Шахтер" в мае 2021 года. Под его руководством дончане завоевали Суперкубок Украины и завершили на первой строчке прерванный полномасштабной войной сезон 2021/22. Зато в Лиге чемпионов "горняки" финишировали последними в квартете с "Реалом", "Интером" и "Шерифом".

Тренерская карьера Де Дзерби началась со скромного "Дарфо Боарио" в ноябре 2013 года. Позже он тренировал "Фоджу", "Палермо", "Беневенто" и "Сассуоло". Во главе "нероверди" итальянец закончил 8-м в Серии А 2020/21.

Ранее директор по футболу "Шахтера" Срна пригрозил ФИФА судебной тяжбой из-за дискриминационных трансферных правил. Руководство "горняков" недовольно нормами, позволившим легионерам самостоятельно приостанавливать контракты с украинскими клубами.

К слову, ранее разобрали иностранный опыт проведения футбольных соревнований в разгар войны.

Напомним, что подробно рассмотрели три кандидатуры на должность наставника "Шахтера".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Шахтер УПЛ Футбол
NEWS
ВСУ ликвидировали еще 150 оккупантов: названы новые потери РФ
ВСУ ликвидировали еще 150 оккупантов: названы новые потери РФ
DAILY
Валентин Бадрак: Без мощных поставок оружия эта война может длиться годами
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Валентин Бадрак: Без мощных поставок оружия эта война может длиться годами