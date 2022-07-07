Де Дзерби покинул "Шахтер", – инсайдер

Итальянский специалист Роберто Де Дзерби не будет работать с донецким "Шахтером" в грядущем сезоне.

Об этом заявил авторитетный журналист Джанлука Ди Марцио, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Gianlucadimarzio.com .

43-летний тренер якобы разорвал контракт с "горняками". В прошлом году он подписал с украинским грандом соглашение на два года.

Де Дзерби возглавил "Шахтер" в мае 2021 года. Под его руководством дончане завоевали Суперкубок Украины и завершили на первой строчке прерванный полномасштабной войной сезон 2021/22. Зато в Лиге чемпионов "горняки" финишировали последними в квартете с "Реалом", "Интером" и "Шерифом".

Тренерская карьера Де Дзерби началась со скромного "Дарфо Боарио" в ноябре 2013 года. Позже он тренировал "Фоджу", "Палермо", "Беневенто" и "Сассуоло". Во главе "нероверди" итальянец закончил 8-м в Серии А 2020/21.

Ранее директор по футболу "Шахтера" Срна пригрозил ФИФА судебной тяжбой из-за дискриминационных трансферных правил. Руководство "горняков" недовольно нормами, позволившим легионерам самостоятельно приостанавливать контракты с украинскими клубами.