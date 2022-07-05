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"Шахтер" готов судиться с ФИФА из-за легионеров

Новина українською →
Украина, Вторник 05 июля 2022 13:58
"Шахтер" готов судиться с ФИФА из-за легионеров Фото: Директор по футболу "Шахтера" Дарио Срна (shakhtar.com)
Автор: Антон Федорцив

Директор по футболу донецкого "Шахтера" Дарио Срна анонсировал судебную тяжбу с Международной федерацией футбола (ФИФА) из-за введения норм, узаконивших побег иностранных исполнителей из Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Mirror.

"Горняки" могут подать иск против ФИФА. Руководство отечественного гранда недовольно дискриминационным правилом организации, позволившим легионерам самостоятельно приостанавливать контракты с украинскими клубами.

Срна упрекнул ФИФА за отказ защитить украинский футбол. По его словам, представители УПЛ вынуждены мириться с компромиссами, чтобы не потерять бесплатно приобретенных за немалые средства футболистов.

"Мы будем бороться за наши клубы, потому что стремимся к уважению. Мы являемся лучшим клубом Восточной Европы, поэтому будем бороться за этот статус и уважение к нам. Президент УЕФА Александер Чеферин помог нам выжить, но ФИФА этого не делает. Если это не изменится, то их ждет иск", – заявил функционер "Шахтера".

С начала полномасштабного вторжения РФ "горняки" отпустили бразильцев Нереса, Антонио, Фернандо, Педриньо, Патрика, Майкона, Витао, Тобиаса, а также экс-форварда сборной Украины Мораеса. До сих пор формально в "Шахтере" бразильцы Марлон, Исмаили, Сиприано, Додо, израильтянин Соломон, буркиниец Траоре и нигериец Кайоде.

К слову, ранее разобрали иностранный опыт проведения футбольных соревнований в разгар войны.

Напомним, что подробно рассмотрели три кандидатуры на должность наставника "Шахтера".

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