"Шахтер" красиво поддержал "Динамо" перед квалификацией Лиги чемпионов: подробности

Матч "Динамо" – "Фенербахче" состоится в польской Лодзи 20 июля. Начало поединка в 21:00. Победитель пары пройдет в следующий этап квалификации, где встретится со "Штурмом".

Столичный гранд анонсировал матч в своих соцсетях. На публикацию неожиданно отреагировал официальный аккаунт "Шахтера". "Горняки" пожелали "Динамо" успехов. "За всю Украину!" – отметили там и добавили эмодзи.

Ранее ведущие букмекеры определились с коэффициентами на первый поединок "Динамо" и "Фенербахче". Шансы киевлян и стамбульцев на победу примерно равны.

Накануне "Фенербахче" объявил заявку на первый матч против "Динамо". В список исполнителей попали 24 футболиста турецкого гранда.