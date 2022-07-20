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"Динамо" – "Фенербахче": прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов

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Лодзь, Среда 20 июля 2022 12:30
"Динамо" – "Фенербахче": прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов Фото: "Динамо" в одном из контрольных матчей (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорцив

Во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов 2022/23 киевское "Динамо" примет стамбульский "Фенербахче" в польской Лодзи.

Каковы прогнозы букмекеров на матч, подскажет РБК-Украина.

Матч "Динамо" – "Фенербахче" состоится в польской Лодзи 20 июля. Начало поединка в 21:00. Победитель пары пройдет в следующий этап квалификации, где встретится со "Штурмом".

Австрийцы из Bwin оценивают шансы команды примерно равными. На победу "Динамо" можно поставить с коэффициентом 2,60. Вероятность успеха "желтых канареек" оценили кэфом 2,70. Ничья остается наименее вероятной – 3,30.

Любители острых ощущений могут поставить на волевую победу отечественного гранда. Коэффициент на победу "Динамо" с условием, что киевляне будут уступать во время поединка, солидный – 12,50.

Похожие предложения представили и британские букмекеры William Hill. На победы "Динамо" и "Фенербахче" коэффициенты вообще идентичны – 2,60 и 2,70 соответственно. Чуть больше верят в ничью – кэф 3,25.

Для поклонников специальных ставок перспективно выглядит нулевая ничья как результат. На нее можно поставить с баллом 11,00. Вероятность гола в последние 15 минут оценили неплохим коэффициентом в 8,50.

Накануне "Фенербахче" объявил заявку на первый матч против "Динамо". В список исполнителей попали 24 футболиста турецкого гранда.

К слову, ранее подготовили анонс поединка "Динамо" и "Фенербахче" во 2-м раунде квалификации Лиги чемпионов.

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