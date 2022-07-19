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"Динамо" – "Фенербахче": турецкий гранд объявил заявку на матч Лиги чемпионов

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Стамбул, Вторник 19 июля 2022 15:55
"Динамо" – "Фенербахче": турецкий гранд объявил заявку на матч Лиги чемпионов Фото: Жорже Жезуш со своими подопечными (twitter.com/Fenerbahce)
Автор: Антон Федорцив

Главный тренер турецкого "Фенербахче" Жорже Жезуш определился с перечнем исполнителей, которые могут сыграть против киевского "Динамо" во 2-м квалификационном раунде Лиги чемпионов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

На выездной поединок полетели 24 футболиста "канарок". В финальный список не попал новичок Чукур, а также группа травмированных исполнителей – Колкер, Густаво, Майер и Саматта.

Зато нашлись места для других летних подписаний. В списке оказались вингеры Росси и Брума, атакующий хавбек Линкольн, опорник Арау, полузащитник Мор и нападающий Кинг.

Официальная заявка "Фенербахче" на первый матч с "Динамо":

Вратари: Баиндыр, Четин

Защитники: Новак, Салаи, Арау, Тиссеран, Азиз

Полузащитники: Росси, Кахведжи, Креспо, Гюлер, Брума, Мор, Кападжак, Линкольн, Зайц, Гюмюшкая, Юксек, Кадиоглу

Нападающие: Кинг, Валенсия, Дурсун, Осайи-Самуэль

Матч "Динамо" – "Фенербахче" состоится в польской Лодзи 20 июля. Начало поединка в 21:00. Победитель пары пройдет в следующий этап квалификации, где встретится со "Штурмом".

К слову, разобрали стартовые позиции Йовичевича после назначения в донецкий "Шахтер".

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