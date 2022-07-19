"Динамо" – "Фенербахче": турецкий гранд объявил заявку на матч Лиги чемпионов
Главный тренер турецкого "Фенербахче" Жорже Жезуш определился с перечнем исполнителей, которые могут сыграть против киевского "Динамо" во 2-м квалификационном раунде Лиги чемпионов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.
На выездной поединок полетели 24 футболиста "канарок". В финальный список не попал новичок Чукур, а также группа травмированных исполнителей – Колкер, Густаво, Майер и Саматта.
Зато нашлись места для других летних подписаний. В списке оказались вингеры Росси и Брума, атакующий хавбек Линкольн, опорник Арау, полузащитник Мор и нападающий Кинг.
Официальная заявка "Фенербахче" на первый матч с "Динамо":
Вратари: Баиндыр, Четин
Защитники: Новак, Салаи, Арау, Тиссеран, Азиз
Полузащитники: Росси, Кахведжи, Креспо, Гюлер, Брума, Мор, Кападжак, Линкольн, Зайц, Гюмюшкая, Юксек, Кадиоглу
Нападающие: Кинг, Валенсия, Дурсун, Осайи-Самуэль
Матч "Динамо" – "Фенербахче" состоится в польской Лодзи 20 июля. Начало поединка в 21:00. Победитель пары пройдет в следующий этап квалификации, где встретится со "Штурмом".
Dinamo Kiev maçı kamp kadromuz. #DKvFB pic.twitter.com/Vz0Hh2swlL— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) July 19, 2022
К слову, разобрали стартовые позиции Йовичевича после назначения в донецкий "Шахтер".
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.