"Шахтар" красиво підтримав "Динамо" перед кваліфікацією Ліги чемпіонів: подробиці

Матч "Динамо" – "Фенербахче" відбудеться в польській Лодзі 20 липня. Початок поєдинку о 21:00. Переможець пари пройде в наступний етап кваліфікації, де зустрінеться зі "Штурмом".

Столичний гранд анонсував матч у своїх соцмережах. На публікацію несподівано відреагував офіційний аккаунт "Шахтаря". "Гірники" побажали "Динамо" успіхів. "За всю Україну!" – відзначили там і додали емодзі.

Раніше провідні букмекери визначилися з коефіцієнтами на перший поєдинок "Динамо" та "Фенербахче". Шанси киян і стамбульців на перемогу приблизно рівні.

Напередодні "Фенербахче" оголосив заявку на перший матч проти "Динамо". До переліку виконавців потрапили 24 футболісти турецького гранда.