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"Шахтар" красиво підтримав "Динамо" перед кваліфікацією Ліги чемпіонів: подробиці

Фото: Артем Бєсєдін проти Сергія Кривцова в Класичному дербі (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорців

У час повномасштабної війни України з РФ солідаризувалися навіть принципові футбольні суперники – донецький "Шахтар" підтримав київське "Динамо" напередодні матчу кваліфікації Ліги чемпіонів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Instagram "біло-синіх".

Матч "Динамо" – "Фенербахче" відбудеться в польській Лодзі 20 липня. Початок поєдинку о 21:00. Переможець пари пройде в наступний етап кваліфікації, де зустрінеться зі "Штурмом".

Столичний гранд анонсував матч у своїх соцмережах. На публікацію несподівано відреагував офіційний аккаунт "Шахтаря". "Гірники" побажали "Динамо" успіхів. "За всю Україну!" – відзначили там і додали емодзі.

Раніше провідні букмекери визначилися з коефіцієнтами на перший поєдинок "Динамо" та "Фенербахче". Шанси киян і стамбульців на перемогу приблизно рівні.

Напередодні "Фенербахче" оголосив заявку на перший матч проти "Динамо". До переліку виконавців потрапили 24 футболісти турецького гранда.

До слова, раніше підготували анонс поєдинку "Динамо" та "Фенербахче" у 2-му раунді кваліфікації Ліги чемпіонів.

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