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Шахтер - Динамо: где смотреть матч

Новости » Спорт     10.11.2019 - 16:08
Шахтер - Динамо: где смотреть матч

Где и когда начнется поединок 14 тура УПЛ

"Динамо" и "Шахтер" сыграют в центральном противостоянии второго круга первой половины сезона УПЛ. Букмекеры считают фаворитом донецкий клуб.

10 ноября в 17:00
Харьков, ОСК "Металлист"

В прямой трансляции на территории Украины встречу покажет телеканал "Футбол 1". Начало — 10 ноября в 17:00. Кроме того, начиная с 16:25, эксперты в студии программы "Тур ONLINE" обсудят предстоящую встречу, а после ее окончания подведут итоги противостояния грандов.

Судьба последней встречи команд решилась в дополнительное время. "Динамо" выбило "Шахтер" в 1/8 финала Кубка Украины. Таким образом, "горняки" впервые за 10 лет не сыграют в финале турнира.

Поэтому "Шахтер" в матче 14 тура УПЛ будет стремиться взять реванш, а "Динамо" - сократить отставание в турнирной таблице. "Горняки" опережают соперников на 10 очков.

Также в нынешнем сезоне команды встречались в Суперкубке Украины, где победу праздновали киевляне (2:1), а в матче 3 тура чемпионата Украины "Шахтер" взял реванш на выезде с тем же счетом.

Шахтер - Динамо: анонс матча Украине не удалось продвинуться вперед в таблице коэффициентов УЕФА
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