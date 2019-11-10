Шахтер - Динамо: прогноз букмекеров

Фото: "Шахтер" - "Динамо" (facebook.com/fcdynamoua)

Специалисты считают фаворитом донецкий клуб

"Динамо" и "Шахтер" сыграют в центральном противостоянии второго круга первой половины сезона УПЛ. Трансляция начнется в 17:00, а смотреть игру можно на телеканале "Футбол 1".

10 ноября в 17:00

Харьков, ОСК "Металлист"

Букмекеры уверены в победе донецкой команды. Успех "Шахтера" соответствует коэффициенту 1,73, тогда как на "Динамо" можно поставить с коэффициентом 4,35. На ничейный результат принимаются ставки с коэффициентом 4,10.

Судьба последней встречи команд решилась в дополнительное время. "Динамо" выбило "Шахтер" в 1/8 финала Кубка Украины. Таким образом, "горняки" впервые за 10 лет не сыграют в финале турнира.

Поэтому "Шахтер" в матче 14 тура УПЛ будет стремиться взять реванш, а "Динамо" - сократить отставание в турнирной таблице. "Горняки" опережают соперников на 10 очков.

Также в нынешнем сезоне команды встречались в Суперкубке Украины, где победу праздновали киевляне (2:1), а в матче 3 тура чемпионата Украины "Шахтер" взял реванш на выезде с тем же счетом.