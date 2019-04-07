ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Шахтер - Динамо: где смотреть матч

Новости » Спорт    07.04.2019 - 10:30
Шахтер - Динамо: где смотреть матч
Фото: "Шахтер" - "Динамо" (fcdynamo.kiev.ua)

Где и когда начнется первый поединок 1/4 Кубка Украины

Донецкий "Шахтер" примет киевское "Динамо" на четвертьфинальной стадии Кубка Украины. В этом противостоянии букмекеры отдают предпочтение "горнякам".

7 апреля 17:00
Харьков, ОСК "Металлист"

 

Матч 1/4 Кубка Украины "Шахтер" - "Динамо" пройдет на 38-тысячном стадионе "Металлист" в Харькове. Прямую онлайн трансляцию нашего "классико" покажет телеканал "Футбол 1". Игра стартует в 17:00.

Напомним, комитет арбитров Федерации футбола Украины назначил судейскую бригаду, которая будет обслужит матч "Шахтер" - "Динамо".

Действующим обладателем трофея является "Шахтер". "Горняки" в 12 раз в истории завоевали Кубок и стали лидерами турнира по числу побед.

"Шахтер" и "Динамо" вступают в борьбу за чемпионство в УПЛ Лидер "Шахтера" Исмаили сможет сыграть против "Динамо"
Выборы 2019 Дебаты Зеленского и Порошенко: главное Результаты выборов президента Украины
Новости Украины ДинамоШахтеронлайн-трансляцияКубок Украиныонлайн
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь