Назначена бригада арбитров на 1/4 финала Кубка Украины "Шахтер" - "Динамо"

Фото: "Шахтер" - "Динамо" (fcdynamo.kiev.ua)

Судья в поле - Максим Козыряцкий из Запорожья

Назначена судейская бригада, которая будет обслуживать матч 1/4 финала Кубка Украины сезона 2018/2019 годов. Об этом сообщается на сайте комитета арбитров Федерации футбола Украины.

Арбитр в поле - Максим Козыряцкий из Запорожья. Матчи УПЛ он обслуживает с 2018 года.

Помогать 37-летнему судье в предстоящем поединке будут ассистенты арбитра Александр Войтюк (Запорожье) и Владимир Володин (Херсон). Четвертый арбитр - харьковчанка Екатерина Монзуль. Работу арбитров оценит инспектор ФФУ еще один харьковчанин Владимир Петров.

Напомним, поединок "Шахтер" - "Динамо", как и все матчи 1/4 финала Кубка Украины состоятся в один день - 7 апреля.