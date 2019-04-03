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Назначена бригада арбитров на 1/4 финала Кубка Украины "Шахтер" - "Динамо"

Новости » Спорт    03.04.2019 - 12:55
Назначена бригада арбитров на 1/4 финала Кубка Украины "Шахтер" - "Динамо"
Фото: "Шахтер" - "Динамо" (fcdynamo.kiev.ua)

Судья в поле - Максим Козыряцкий из Запорожья

Назначена судейская бригада, которая будет обслуживать матч 1/4 финала Кубка Украины сезона 2018/2019 годов. Об этом сообщается на сайте комитета арбитров Федерации футбола Украины.

Арбитр в поле - Максим Козыряцкий из Запорожья. Матчи УПЛ он обслуживает с 2018 года. 

Помогать 37-летнему судье в предстоящем поединке будут ассистенты арбитра Александр Войтюк (Запорожье) и Владимир Володин (Херсон). Четвертый арбитр - харьковчанка Екатерина Монзуль. Работу арбитров оценит инспектор ФФУ еще один харьковчанин Владимир Петров.

Напомним, поединок "Шахтер" - "Динамо", как и все матчи 1/4 финала Кубка Украины состоятся в один день - 7 апреля.

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