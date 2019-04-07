Шахтар - Динамо: де дивитися матч

Фото: "Шахтар" - "Динамо" (fcdynamo.kiev.ua)

Де і коли почнеться перший поєдинок 1/4 Кубка України

Донецький "Шахтар" прийме київське "Динамо" на чвертьфінальній стадії Кубка України. В цьому протистоянні букмекери віддають перевагу "гірникам".

7 квітня 17:00

Харків, ОСК "Металіст"

Матч 1/4 Кубка України "Шахтар" - "Динамо" пройде на 38-тисячному стадіоні "Металіст" в Харкові. Пряму онлайн трансляцію нашого "класико" покаже телеканал "Футбол 1". Гра стартує о 17:00.

Нагадаємо, комітет арбітрів Федерації футболу України призначив суддівську бригаду, яка буде обслужить матч "Шахтар" - "Динамо".

Чинним володарем трофея є "Шахтар". "Гірники" в 12 раз в історії завоювали Кубок і стали лідерами турніру за кількістю перемог.