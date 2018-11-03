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Шахтер - Динамо: где смотреть матч

Новости » Спорт    03.11.2018 - 12:00
Фото: "Шахтер" - "Динамо" (shakhtar.com)
Фото: "Шахтер" - "Динамо" (shakhtar.com)

Где и когда начнется поединок 14 тура УПЛ

В рамках 14 тура украинской Премьер-лиги состоится дуэль непримиримых соперников - донецкого "Шахтера" и киевского "Динамо". Трансляция поединка начнется на РБК-Украина в 17:00, а смотреть матч можно на канале "Футбол 2". По мнению букмекеров, фаворитом данного противостояния являются "горняки".

3 ноября 17:00
Харьков, стадион "Металлист"

 

Противостояние двух непримиримых соперников состоится в субботу, 3 ноября, в рамках 14 тура чемпионата Украины. Прямую трансляцию матча "Шахтер" - "Динамо" можно будет посмотреть на канале "Футбол 2" в 17:00. Комментатор - Виктор Вацко.

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