Шахтар - Динамо: де дивитися матч

Фото: "Шахтар" - "Динамо" (shakhtar.com)

Де і коли почнеться поєдинок 14 туру УПЛ

В рамках 14 туру української Прем'єр-ліги відбудеться дуель непримиренних суперників - донецького "Шахтаря" і київського "Динамо". Трансляція поєдинку почнеться на РБК-Україна о 17:00, а дивитися матч можна на каналі "Футбол 2". На думку букмекерів, фаворитом даного протистояння є "гірники".

3 листопада 17:00

Харків, стадіон "Металіст"

Протистояння двох непримиренних суперників відбудеться в суботу, 3 листопада, в рамках 14 туру чемпіонату України. Пряму трансляцію матчу "Шахтар" - "Динамо" можна буде подивитися на каналі "Футбол 2" о 17:00. Коментатор - Віктор Вацко.