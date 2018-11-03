Шахтар - Динамо: де дивитися матч

Де і коли почнеться поєдинок 14 туру УПЛ
В рамках 14 туру української Прем'єр-ліги відбудеться дуель непримиренних суперників - донецького "Шахтаря" і київського "Динамо". Трансляція поєдинку почнеться на РБК-Україна о 17:00, а дивитися матч можна на каналі "Футбол 2". На думку букмекерів, фаворитом даного протистояння є "гірники".
3 листопада 17:00
Харків, стадіон "Металіст"
Протистояння двох непримиренних суперників відбудеться в суботу, 3 листопада, в рамках 14 туру чемпіонату України. Пряму трансляцію матчу "Шахтар" - "Динамо" можна буде подивитися на каналі "Футбол 2" о 17:00. Коментатор - Віктор Вацко.