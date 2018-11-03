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Шахтер - Динамо: онлайн трансляция

Новости » Спорт    03.11.2018 - 09:19
Шахтер - Динамо
Шахтер - Динамо

РБК-Украина проведет трансляцию центрального поединка 14 тура УПЛ

Шахтер - Динамо. Трансляция поединка начнется на РБК-Украина в 17:00, а смотреть матч можно на Футбол 2. Лидеры украинского футбола донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо" сыграют в центральном матче 14 тура УПЛ. По мнению букмекеров, очевидным фаворитом данного противостояния являются "горняки".

3 ноября 17:00
Харьков, стадион Металлист

 

В турнирной таблице донецкий клуб опережает киевлян на 5 очков и возглавляет чемпионскую гонку. В предыдущем туре "Шахтер" уверенно одолел "Арсенал-Киев" (0:3). "Динамо" же, наоборот, удивили сенсационным поражением от ФК "Львов" на своем поле (0:1).

Предыдущая встреча команд в чемпионате Украины состоялась в первом круге, когда "Динамо" на НСК "Олимпийский" победило со счетом 1:0. Решающим оказался точный удар Вербича головой после подачи Цыганкова со стандарта на 65 минуте. 

Всего история встреч команд насчитывает 58 поединков: 19 побед "Шахтера", 24 - "Динамо", 15 ничьих. Суммарная разница мячей: 67-75. На своем поле "оранжево-черные" взяли верх 11 раз при 9 мировых и 8 поражениях. Голы: 36-29 в пользу "горняков".

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