Шахтер - Динамо: где смотреть матч

Где и когда начнется поединок за Суперкубок Украины 2018 года

Донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо" сойдутся в матче за Суперкубок Украины. Трансляция поединка начнется на РБК-Украина в 21:00, а смотреть игру можно на телеканалах "Украина" и "Футбол 1". По мнению букмекеров, преимущество в этом поединке на стороне "горняков".

21 июля 21:00

Одесса, стадион "Черноморец"

Прямую трансляцию противостояния за первый трофей нового сезона можно будет посмотреть на ТРК "Украина". Также матч за Суперкубок между "Шахтером" и "Динамо" покажет телеканал "Футбол 1", где за час до стартового свистка и сразу после церемонии награждения в эфир выйдет программа "Студія LIVE", в которой эксперты попытаются обсудить главные события в игре.

Напомним, киевское "Динамо" предложило внести в регламент положение "золотой матч" в сезоне 2018/2019 в случае равенства очков у команд-лидеров.