Шахтер - Динамо: онлайн трансляция

РБК-Украина проведет трансляцию поединка за Суперкубок Украины

Шахтер - Динамо. Трансляция матча начнется на РБК-Украина в 21:00 по киевскому времени, а смотреть поединок можно на ТРК Украина и Футбол 1. Донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо" встретятся в матче за Суперкубок Украины. По мнению букмекеров, преимущество в этом поединке на стороне "горняков".

21 июля 21:00

Одесса, стадион Черноморец

Футбольный сезон в Украине традиционно откроется матчем за Суперкубок. "Шахтер" как действующий чемпион и обладатель Кубка Украины встретится с серебряным призером украинской Премьер-лиги - "Динамо". Уже четвертый год кряду поединок за Суперкубок состоится в Одессе.

"Оранжево-черные" в 14 раз проводят матч за трофей и являются его 8-кратным обладателем. В активе "бело-синих" 6 побед.

Интересно, что 5 из 10 дуэлей команд завершались серией пенальти (2004, 2005, 2007, 2008, 2016), причем в 4 случаях в основное время фиксировалась ничья 1:1. В личных встречах соперники брали трофей по 5 раз.

Этим летом "горняки" усилились голкипером Алексем Шевченко, полузащитниками Майконом, Фернандо и Сиприано, а также экс-игроком "Динамо" Жуниором Мораесом.

Фото: новички "Шахтера" (shakhtar.com)

Летом "бело-синие" сделали два приобретения на трансферном рынке: состав пополнил левый защитник Сидклей и центральный хавбек Че Че. Также стоит отметить подписание полноценного контракта с Денисом Бойко и возвращение из аренды в луганской "Заре" Александра Андриевского.