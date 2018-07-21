Шахтар - Динамо: де дивитися матч

Де і коли почнеться поєдинок за Суперкубок України 2018 року

Донецький "Шахтар" і київське "Динамо" зійдуться в матчі за Суперкубок України. Трансляція матчу почнеться на РБК-Україна о 21:00, а дивитися гру можна на телеканалах "Україна" і "Футбол 1". На думку букмекерів, перевага в цьому поєдинку на боці "гірників".

21 липня 21:00

Одеса, стадіон "Чорноморець"

Пряму трансляцію протистояння за перший трофей нового сезону можна буде подивитися на ТРК "Україна". Також матч за Суперкубок між "Шахтарем" і "Динамо" покаже телеканал "Футбол 1", де за годину до стартового свистка і відразу після церемонії нагородження в ефір вийде програма "Студія LIVE", в якій експерти спробують обговорити головні події в грі.

Нагадаємо, київське "Динамо" запропонувало внести в регламент положення "золотий матч" в сезоні 2018/2019 у разі рівності очок у команд-лідерів.