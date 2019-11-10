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Шахтар - Динамо: прогноз букмекерів

Новини » Спорт     10.11.2019 - 12:13
Шахтар - Динамо: прогноз букмекерів
Фото: "Шахтар" - "Динамо" (facebook.com/fcdynamoua)

Фахівці вважають фаворитом донецький клуб

"Динамо" і "Шахтар" зійдуться в центральному протистоянні другого кола першої половини сезону УПЛ. Трансляція розпочнеться о 17:00, а дивитися гру можна на телеканалі "Футбол 1".

10 листопада о 17:00
Харків, ОСК "Металіст"

Букмекери впевнені в перемозі донецької команди. Успіх "Шахтаря" відповідає коефіцієнту 1,73, тоді як на "Динамо" можна поставити з коефіцієнтом 4,35. На нічийний результат приймаються ставки з коефіцієнтом 4,10.

Доля останньої зустрічі команд вирішилася в додатковий час. "Динамо" вибило "Шахтар" в 1/8 фіналу Кубка України. Таким чином, "гірники" вперше за 10 років не зіграють у фіналі турніру.

Тому "Шахтар" в матчі 14 туру УПЛ буде прагнути взяти реванш, а "Динамо" - скоротити відставання в турнірній таблиці. "Гірники" випереджають суперників на 10 очок.

Також в нинішньому сезоні команди зустрічалися в Суперкубку України, де перемогу святкували кияни (2:1), а в матчі 3 туру чемпіонату України "Шахтар" взяв реванш на виїзді з тим же рахунком.

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