Шахтар - Динамо: онлайн трансляція

РБК-Україна проведе трансляцію поєдинку за Суперкубок України

Шахтар - Динамо. Трансляція матчу почнеться на РБК-Україна о 21:00 за київським часом, а дивитися поєдинок можна на ТРК Україна і Футбол 1. Донецький "Шахтар" і київське "Динамо" зустрінуться в матчі за Суперкубок України. На думку букмекерів, перевага в цьому поєдинку на боці "гірників".

21 липня 21:00

Одеса, стадіон Чорноморець

Футбольний сезон в Україні традиційно відкриється матчем за Суперкубок. "Шахтар" як діючий чемпіон і володар Кубка України зустрінеться з срібним призером української Прем'єр-ліги - "Динамо". Вже четвертий рік поспіль поєдинок за Суперкубок відбудеться в Одесі.

"Помаранчево-чорні" в 14 раз проводять матч за трофей і є його 8-кратним володарем. В активі "біло-синіх" 6 перемог.

Цікаво, що 5 з 10 дуелей команд завершувалися серією пенальті (2004, 2005, 2007, 2008, 2016), причому в 4 випадках в основний час фіксувалася нічия 1:1. В особистих зустрічах суперники брали трофей по 5 разів.

Цього літа "гірники" посилилися голкіпером Олексієм Шевченка, півзахисниками Майконом, Фернандо і Сіпріано, а також екс-гравцем "Динамо" Жуніором Мораесом.

Фото: новачки "Шахтаря" (shakhtar.com)

Влітку "біло-сині" зробили два придбання на трансферному ринку: склад поповнив лівий захисник Сідклей і центральний хавбек Че Че. Також варто відзначити підписання повноцінного контракту з Денисом Бойко і повернення з оренди в луганській "Зорі" Олександра Андрієвського.