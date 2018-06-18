"Шахтер" подписал экс-игрока "Динамо" Мораеса

Соглашение рассчитано на два года

Бывший игрок "Динамо" Жуниор Мораес перешел в состав принципиального соперника киевского клуба - донецкого "Шахтера". Об этом сообщает официальный сайт "горняков".

Соглашение рассчитано на два года. Форвард переходит в клуб на правах свободного агента, ведь недавно у него закончился контракт с "бело-синими".

Игрок будет соперничать за место в основе с нигирийцем Ларри Кайоде, которого "Шахтер" выкупил у "Манчестер Сити".

За "Динамо" бразилец выступал с 2015 года с перерывом на аренду в китайский "Тяньцзинь Цюаньцзянь". До этого он успел поиграть за другой донецкий коллектив - "Металлург". Всего 32-летний футболист в чемпионате Украины провел 117 матчей, забил 57 мячей.

Ранее Мораес также выступал за бразильские "Сантос", "Понте-Прету", "Санту-Андре", румынскую "Глорию" и софийский ЦСКА.