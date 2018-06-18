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"Шахтер" подписал экс-игрока "Динамо" Мораеса

НовостиСпорт    18.06.2018 - 10:38
Фото: Жуниор Мораес (twitter.com/fcshakhtar)
Фото: Жуниор Мораес (twitter.com/fcshakhtar)

Соглашение рассчитано на два года

Бывший игрок "Динамо" Жуниор Мораес перешел в состав принципиального соперника киевского клуба - донецкого "Шахтера". Об этом сообщает официальный сайт "горняков".

Соглашение рассчитано на два года. Форвард переходит в клуб на правах свободного агента, ведь недавно у него закончился контракт с "бело-синими".

Игрок будет соперничать за место в основе с нигирийцем Ларри Кайоде, которого "Шахтер" выкупил у "Манчестер Сити".

За "Динамо" бразилец выступал с 2015 года с перерывом на аренду в китайский "Тяньцзинь Цюаньцзянь". До этого он успел поиграть за другой донецкий коллектив - "Металлург". Всего 32-летний футболист в чемпионате Украины провел 117 матчей, забил 57 мячей. 

Ранее Мораес также выступал за бразильские "Сантос", "Понте-Прету", "Санту-Андре", румынскую "Глорию" и софийский ЦСКА.

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Теги публикации: Динамо, Шахтер, трансферы  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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