Новый сезон чемпионата Украины начнется без болельщиков

Фото: "Динамо" и "Шахтер" в матче за Суперкубок-2019 (shakhtar.com)

Матч за Суперкубок пройдет при пустых трибунах

Новый сезон украинской Премьер-лиги начнется без болельщиков на трибунах из-за COVID-19. Зрители не смогут посетить стартовые туры чемпионата и поединок за Суперкубок Украины.

Об этом сообщает "Футбол News".

Ранее Минздрав разрешил заполнять футбольные арены на четверть, но из-за нестабильной ситуации с пандемией коронавируса вынуждены были пересмотреть решение и закрыть трибуны.

После возобновления чемпионата лишь три матча прошли с болельщиками - встречи плей-офф за участие в Лиге Европы.

Новый сезон УПЛ стартует уже в пятницу, 21 августа. "Олимпик" померится силами с "Динамо", а действующий чемпион "Шахтер" встретится с "Колосом".

Кроме зрителей в первом туре чемпионата не будет еще и VAR. Система видеоповторов будет работать в офлайн режиме для обучения новых судей, которые вскоре начнут работать на поединках.

Матч за Суперкубок Украины, которым традиционно открывается новый футбольный сезон, состоится 25 августа в Киеве. В нем сойдутся чемпион прошлого сезона "Шахтер" и обладатель Кубка Украины - киевское "Динамо". Донецкий клуб будет номинальным хозяином игры.