Шахтер - Динамо: анонс матча

Готовимся к центральному поединку 14 тура УПЛ

Лидеры украинского футбола донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо" сыграют в центральном матче 14 тура УПЛ. Трансляция поединка начнется на РБК-Украина в 17:00, а смотреть матч можно на канале "Футбол 2". По мнению букмекеров, фаворитом данного противостояния являются "горняки".

3 ноября 17:00

Харьков, стадион "Металлист"

В чемпионате Украины тур под номером 14 ознаменовался суперпоединком "Шахтер" - "Динамо" в Харькове. Встречу на стадионе "Металлист" рассудит арбитр из Днепра Виталий Романов. Ассистенты - Александр Войтюк (Запорожье) и Сергей Беккер (Харьков). Четвертый судья - Анатолий Абдула (Харьков).

Главный тренер "Шахтера" Паоло Фонсека: "У нас есть дисквалифицированные

и очень много травмированных футболистов. Получил травму Степаненко, плюс Фернандо подвернул ногу. Тайсон хорошо восстанавливается. Марлос тоже под вопросом. Его восстановление проходит не так хорошо, как в случае с Тайсоном, и он, скорее всего, не примет участия в матче. Под вопросом Степаненко".

Главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич: "Такие поединки всегда стоят особняком, вокруг них огромный ажиотаж, накал страстей, закачки в СМИ. Слава Богу, что это сохранилось в Украине. Впереди матч двух лучших наших команд, этим все сказано".

Ориентировочные составы:

Шахтер: Пятов - Матвиенко, Кривцов, Ракицкий, Исмаили - Степаненко, Майкон - Нем, Тотовицкий, Тайсон - Мораес

Динамо: Бойко - Кендзера, Шабанов, Бурда, Миколенко - Шепелев, Гармаш, Буяльский - Морозюк, Цыганков - Вербич