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Шахтар - Динамо: анонс матчу

Новини » Спорт    03.11.2018 - 10:15

Готуємося до центрального поєдинку 14 туру УПЛ

Лідери українського футболу донецький "Шахтар" і київське "Динамо" зіграють у центральному матчі 14 туру УПЛ.  Трансляція поєдинку почнеться на РБК-Україна о 17:00, а дивитися матч можна на каналі "Футбол 2". На думку букмекерів, фаворитом даного протистояння є "гірники".

3 листопада 17:00
Харків, стадіон "Металіст"

 

В чемпіонаті України тур під номером 14 ознаменувався суперпоєдинком "Шахтар" - "Динамо" в Харкові. Зустріч на стадіоні "Металіст" розсудить арбітр з Дніпра Віталій Романов. Асистенти - Олександр Войтюк (Запоріжжя) та Сергій Беккер (Харків). Четвертий суддя - Анатолій Абдула (Харків).

Головний тренер "Шахтаря" Паоло Фонсека: "У нас є дискваліфіковані і дуже багато травмованих футболістів. Отримав травму Степаненко, плюс Фернандо підвернув ногу. Тайсон добре відновлюється. Марлос теж під питанням. Його відновлення проходить не так добре, як у випадку з Тайсоном, і він, швидше за все, не візьме участі в матчі. Під сумнівом Степаненко".

Головний тренер київського "Динамо" Олександр Хацкевич: "Такі поєдинки завжди стоять окремо, навколо них величезний ажіотаж, загострення пристрастей, накачування в ЗМІ. Слава Богу, що це збереглося в Україні. Попереду матч двох кращих наших команд, цим все сказано".

Орієнтовні склади:

Шахтар: Пятов - Матвієнко, Кривцов, Ракицький, Ісмаїлі - Степаненко, Майкон - Ньому, Тотовіцкій, Тайсон - Мораес

Динамо: Бойко - Кендзьора, Шабанов, Бурда, Миколенко - Шепелев, Гармаш, Буяльський - Морозюк, Циганков - Вербич

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