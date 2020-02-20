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Шахтер - Бенфика: где смотреть матч

Новости » Спорт     20.02.2020 - 17:08
Шахтер - Бенфика: где смотреть матч
Фото: "Шахтер" - "Бенфика" (twitter.com/FCShakhtar)

Где и когда начнется первый поединок 1/16 финала Лиги Европы

Донецкий "Шахтер" и лиссабонская "Бенфика" сойдутся в первом матче 1/16 финала Лиги Европы. Букмекеры в данном поединке отдают небольшое предпочтение украинской команде.

20 февраля 19:55
Харьков, ОСК "Металлист"

Встреча первого матча 1/16 финала Лиги Европы, в которой сыграют украинская и португальская команды, состоится на стадионе "Металлист" в Харькове. В прямом эфире игру покажет телеканал "Футбол 1". Старт трансляции - в 19:55 по киевскому времени.

Ответный матч между "Шахтером" и "Бенфикой" пройдет в Лиссабоне 27 февраля.

Стоит отметить, что донецкий клуб остался единственным представителем Украины в еврокубках сезона 2019/20. "Горняки" до последнего тура сохраняли шансы на выход из группы Лиги чемпионов, но не смогли обыграть в Харькове итальянскую "Аталанту". В итоге дончане заняли третье место в группе, благодаря чему продолжили борьбу в ЛЕ.

Групповой этап Лиги Европы не смогли преодолеть киевское "Динамо" и бронзовый призер УПЛ "Александрия".

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