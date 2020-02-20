Шахтар - Бенфіка: де дивитися матч

Фото: "Шахтар" - "Бенфіка" (twitter.com/FCShakhtar)

Де і коли почнеться перший поєдинок 1/16 фіналу Ліги Європи

Донецький "Шахтар" і лісабонська "Бенфіка" зійдуться в першому матчі 1/16 фіналу Ліги Європи. Букмекери в даному поєдинку віддають невелику перевагу українській команді.

20 лютого 19:55

Харків, ОСК "Металіст"

Зустріч першого матчу 1/16 фіналу Ліги Європи, в якій зіграють українська і португальська команди, відбудеться на стадіоні "Металіст" в Харкові. У прямому ефірі гру покаже телеканал "Футбол 1". Старт трансляції - о 19:55 за київським часом.

Матч-відповідь між "Шахтарем" і "Бенфікою" пройде в Лісабоні 27 лютого.

Варто зазначити, що донецький клуб залишився єдиним представником України в єврокубках сезону 2019/20. "Гірники" до останнього туру зберігали шанси на вихід з групи Ліги чемпіонів, але не змогли обіграти в Харкові італійську "Аталанту". У підсумку донеччани посіли третє місце в групі, завдяки чому продовжили боротьбу в ЛЄ.

Груповий етап Ліги Європи не змогли подолати київське "Динамо" і бронзовий призер УПЛ "Олександрія".