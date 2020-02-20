Шахтер - Бенфика: прогноз букмекеров

В первом матче 1/16 финала Лиги Европы "Шахтер" в Харькове на ОСК "Металлист" примет "Бенфику". Трансляция начнется в 20:00, а смотреть игру можно на телеканале "Футбол 1".

20 февраля 19:55

Харьков, ОСК "Металлист"

По мнению букмекеров, небольшое преимущество в поединке на стороне украинской команды. На победу "горняков" можно поставить с коэффициентом 2,50, успех португальского клуба оценивается в 2,90, на ничью можно поставить с коэффициентом 3,40.

Ответный матч между "Шахтером" и "Бенфикой" пройдет в Лиссабоне 27 февраля.

Стоит отметить, что донецкий клуб остался единственным представителем Украины в еврокубках сезона 2019/20. "Горняки" до последнего тура сохраняли шансы на выход из группы Лиги чемпионов, но не смогли обыграть в Харькове итальянскую "Аталанту". В итоге дончане заняли третье место в группе, благодаря чему продолжили борьбу в ЛЕ.

Групповой этап Лиги Европы не смогли преодолеть киевское "Динамо" и бронзовый призер УПЛ "Александрия".