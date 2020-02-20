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Шахтер - Бенфика: анонс матча

Новости » Спорт     20.02.2020 - 11:47
Шахтер - Бенфика: анонс матча
Фото: "Шахтер" - "Бенфика" (twitter.com/FCShakhtar)

Готовимся к первому поединку 1/16 финала Лиги Европы

"Шахтер" принимает "Бенфику" в 1/16 финала Лиги Европы. Трансляция начнется в 20:00, а смотреть матч можно на телеканале "Футбол 1". Букмекеры с не большим преимуществом отдают предпочтение хозяевам поля. Дончан из розыгрыша Лиги чемпионов выбил итальянский клуб.

20 февраля 19:55
Харьков, ОСК "Металлист"

В Харькове встретятся лучшие клубы Украины и Португалии. Обе команды являются чемпионами своих стран и еще осенью играли на групповом этапе Лиги чемпионов.

"Горняки" до последнего тура сохраняли шансы на выход из группы, но вместо того, чтобы обыгрывать в Харькове "Аталанту", повторили свое самое крупное домашнее поражение в турнире - 0:3. Команда осталась на третьем месте после "Манчестер Сити" и "Аталанты", "Орлы" прекратили борьбу за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов в пятом туре, пропустив вперед "РБ Лейпциг" и "Лион".

"Бенфика" лидирует в португальской лиге, но при этом проиграла два последних матча. В субботу "орлы" уступили дома "Браге" 0:1, а до этого проиграли в гостях "Порту" 2:3. Зато в предыдущих 16 встречах чемпионата они одержали 16 побед.

Отличием подготовки дончан от графика "Бенфики" является наличие продолжительной паузы в УПЛ. Во время зимней паузы в чемпионате Украины провели два тренировочных сбора и сыграли восемь спаррингов. Как итог - пять побед, две ничьих и одно поражение.

Соперники в своей истории встречались дважды - на групповом этапе Лиги чемпионов в сезоне 2007/08. И каждый одержал по одной победе в гостях: "Шахтер" в Лиссабоне 1:0,"Бенфика" - 2:1 в Донецке.

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