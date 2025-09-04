"Шахтар" здивував заявкою на Лігу конференцій: хто з новачків потрапив у склад

Донецький "Шахтар" оприлюднив офіційну заявку команди на основний етап Ліги конференцій сезону 2025/26.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.
"Гірники" отримали право виступати у груповому раунді третього за престижністю єврокубка після перемоги над швейцарським "Серветтом" у плейоф кваліфікації за сумою двох матчів.
У список внесено 30 футболістів, серед яких чимало молоді зі списку B та троє новачків, які приєдналися до клубу влітку.
Влітку донеччани суттєво підсилилися бразильськими гравцями, які відтепер зможуть дебютувати у єврокубках у футболці "Шахтаря".
До заявки потрапили півзахисники Ізекі Сілва та Лукас Феррейра, а також нападник Лука Мейрелліш.
Їхня поява в основному складі є частиною курсу клубу на омолодження та оновлення атаки після відходів низки ключових виконавців.
Попри широке представництво, у заявці відсутній 24-річний форвард збірної Буркіна-Фасо Лассіна Траоре.
Він ще встиг зіграти у двох матчах кваліфікації Ліги Європи проти "Ільвеса" та "Бешикташа", але в стартовому турі чемпіонату України з "Епіцентром" отримав травму чотириголового м’яза.
Через це нападник пропускає початок єврокубкової кампанії та наразі відновлюється.
Воротарі: Кіріл Фесюн, Дмитро Різник, Ростислав Баглай*, Денис Твардовський
Захисники: Дієго Арройо, Марлон Сантос, Валерій Бондар, Педро Енріке, Іраклі Азаров, Вінісіус Тобіас, Алаа Грам, Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Мар’ян Фарина
Півзахисники: Марлон Гомес, Дмитро Криськів, Мар’ян Швед, Педріньйо, Невертон*, Ізакі, Антон Глущенко*, Артем Бондаренко, Віктор Цуканов*, Олег Очеретько, Єгор Назарина, Аліссон Сантана, Лукас Феррейра
Нападники: Егіналду*, Кауан Еліас, Лука Мейрелліш
Першим суперником "Шахтаря" на груповому етапі стане шотландський "Абердін". Матч відбудеться 2 жовтня у Глазго.
Загалом донеччани проведуть шість ігор: три у Польщі, де команда традиційно приймає єврокубкових суперників у Кракові, та три на виїзді.
Таким чином, підопічні Арда Турана розпочинають новий єврокубковий шлях із трьома бразильськими підсиленнями, але без одного з ключових форвардів. Для виходу в плейоф донеччанам потрібно буде посісти одне з двох перших місць у групі.
