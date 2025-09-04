"Шахтер" удивил заявкой на Лигу конференций: кто из новичков попал в состав

Донецкий "Шахтер" обнародовал официальную заявку команды на основной этап Лиги конференций сезона 2025/26.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.
"Горняки" получили право выступать в групповом раунде третьего по престижности еврокубка после победы над швейцарским "Серветтом" в плейоф квалификации по сумме двух матчей.
В список внесены 30 футболистов, среди которых немало молодежи из списка B и трое новичков, которые присоединились к клубу летом.
Летом дончане существенно усилились бразильскими игроками, которые отныне смогут дебютировать в еврокубках в футболке "Шахтера".
В заявку попали полузащитники Изеки Силва и Лукас Феррейра, а также нападающий Лука Мейреллиш.
Их появление в основном составе является частью курса клуба на омоложение и обновление атаки после уходов ряда ключевых исполнителей.
Несмотря на широкое представительство, в заявке отсутствует 24-летний форвард сборной Буркина-Фасо Лассина Траоре.
Он еще успел сыграть в двух матчах квалификации Лиги Европы против "Ильвеса" и "Бешикташа", но в стартовом туре чемпионата Украины с "Эпицентром" получил травму четырехглавой мышцы.
Из-за этого нападающий пропускает начало еврокубковой кампании и сейчас восстанавливается.
Вратари: Кирилл Фесюн, Дмитрий Ризнык, Ростислав Баглай*, Денис Твардовский
Защитники: Диего Арройо, Марлон Сантос, Валерий Бондарь, Педро Энрике, Иракли Азаров, Винисиус Тобиас, Алаа Грам, Николай Матвиенко, Ефим Конопля, Марьян Фарина
Полузащитники: Марлон Гомес, Дмитрий Крыськив, Марьян Швед, Педриньо, Невертон*, Изаки, Антон Глущенко*, Артем Бондаренко, Виктор Цуканов*, Олег Очеретько, Егор Назарина, Алиссон Сантана, Лукас Феррейра
Нападающие: Эгиналду*, Кауан Элиас, Лука Мейреллиш
* - футболисты, внесенные в список B.
Первым соперником "Шахтера" на групповом этапе станет шотландский "Абердин". Матч состоится 2 октября в Глазго.
Всего дончане проведут шесть игр: три в Польше, где команда традиционно принимает еврокубковых соперников в Кракове, и три на выезде.
Таким образом, подопечные Арда Турана начинают новый еврокубковый путь с тремя бразильскими усилениями, но без одного из ключевых форвардов. Для выхода в плей-офф дончанам нужно будет занять одно из двух первых мест в группе.
