"Шахтар" забрав обидві нагороди туру Прем'єр-ліги
Українська Прем'єр-ліга за підсумками шостого туру віддала нагороди найкращим гравцеві та тренеру представникам донецького "Шахтаря".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УПЛ.
Півзахисник "гірників" Артем Бондаренко – футболіст 6-го туру чемпіонату України. Хавбек найбільше посприяв розгрому львівських "Карпат" (5:2).
Українець оформив хет-трик у місті Лева. Двічі Бондаренко забив ще до перерви – закинув за спину воротарю з рикошетом і поклав у кут воріт із центру штрафного. У другому ж таймі він опинився віч-на-віч із Кемкіним та елегантно підсік м'яч над голкіпером.
Натомість керманич "Шахтаря" Маріно Пушіч – найкращий тренер туру. Боснійський фахівець привів команду до третьої перемоги в нинішньому сезоні УПЛ. "Гірники" піднялися на 7-ме місце в турнірній таблиці, а з урахуванням зірваного поєдинку з криворізьким "Кривбасом" можуть опинитися на 4-й позиції.
Найкращих гравця і тренера туру назвали журналісти низки видань, а також футболісти недавнього минулого Прем'єр-ліги. Бондаренко в голосуванні випередив Назаренка, Пшеничнюка, Буяльського та одноклубника Судакова. Натомість Пушіч виявився кращим за Шищенка та Шовковського.
До слова, раніше підготували анонс поєдинку "Шахтаря" і "Болоньї" в Лізі чемпіонів.
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