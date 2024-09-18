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"Шахтар" забрав обидві нагороди туру Прем'єр-ліги

Київ, Середа 18 вересня 2024 15:25
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"Шахтар" забрав обидві нагороди туру Прем'єр-ліги Фото: Артем Бондаренко в обіймах Дмитра Криськіва (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Антон Федорців

Українська Прем'єр-ліга за підсумками шостого туру віддала нагороди найкращим гравцеві та тренеру представникам донецького "Шахтаря".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УПЛ.

Півзахисник "гірників" Артем Бондаренко – футболіст 6-го туру чемпіонату України. Хавбек найбільше посприяв розгрому львівських "Карпат" (5:2).

Українець оформив хет-трик у місті Лева. Двічі Бондаренко забив ще до перерви – закинув за спину воротарю з рикошетом і поклав у кут воріт із центру штрафного. У другому ж таймі він опинився віч-на-віч із Кемкіним та елегантно підсік м'яч над голкіпером.

Натомість керманич "Шахтаря" Маріно Пушіч – найкращий тренер туру. Боснійський фахівець привів команду до третьої перемоги в нинішньому сезоні УПЛ. "Гірники" піднялися на 7-ме місце в турнірній таблиці, а з урахуванням зірваного поєдинку з криворізьким "Кривбасом" можуть опинитися на 4-й позиції.

Найкращих гравця і тренера туру назвали журналісти низки видань, а також футболісти недавнього минулого Прем'єр-ліги. Бондаренко в голосуванні випередив Назаренка, Пшеничнюка, Буяльського та одноклубника Судакова. Натомість Пушіч виявився кращим за Шищенка та Шовковського.

&quot;Шахтар&quot; забрав обидві нагороди туру Прем'єр-ліги

До слова, раніше підготували анонс поєдинку "Шахтаря" і "Болоньї" в Лізі чемпіонів.

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