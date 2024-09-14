"Шахтар" із хет-триком українця розгромив "Карпати" в УПЛ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Україна, Прем'єр-ліга, 6-й тур

"Шахтар" – "Карпати" – 5:2

Голи: Зубков, 21, Бондаренко, 29, 39, 65, Сікан, 43 – Підлепенець, 25, Чачуа, 84

Суперники довго не запрягали та засіяли моментами зі стартових хвилин. Постріл "лева" Мірошніченка зі штрафного Різник відбив перед собою, а потім ліквідував добивання Адамюка. У відповідь "гірник" Судаков після вривання в штрафний поцілив у стійку.

А з екватору тайму розпочалася ударна 10-хвилинка. Відкрив рахунок Зубков, який хитнув оборонця і потужно пробив у ближній кут. Зрівняли "Карпати" зусиллями Підлепенця, замкнувши навіс Мірошніченка від кутового прапорця. Та ще за чотири хвилини Бондаренко з рикошетом від опонента закинув за спину Кемкіну.

До перерви "Шахтар" оформив ще два м'ячі. Спершу той же Бондаренко отримав м'яч у центрі штрафного від Судакова та поклав у дальній кут. А на 43-й хвилині Сікан головою з лінії воротарського майданчика замкнув навіс Тобіаса з правого флангу.

З початком другого тайму команда Маріно Пушіча не збавила оберти. Ось Кемкін лише з другої спроби взяв удар Тобіаса низом здалеку. Згодом Кевін діагональним ударом відправив м'яч повз стійку воріт львів'ян. Зрештою, на 65-й хвилині хет-трик оформив Бондаренко – вискочив на побачення з кіпером і майстерно підсік м'яч над ним.

Лише під завісу зустрічі "гірники" дозволили "Карпатам" пограти на рівних. Після змарнованого моменту Бабоглом "леви" зуміли забити вдруге. Це Чачуа на ближній стійці переправив у сітку простріл Шаха від правого краю – 5:2 у підсумку.

Розгромна перемога дозволила "Шахтарю" піднятися на 6-те місце в турнірній таблиці. Команда Пушіча набрала 9 очок. Тим часом "Карпати" залишаються на 12-й сходинці (6 пунктів).