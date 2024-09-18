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"Болонья" – "Шахтар": анонс матчу Ліги чемпіонів

Болонья, Середа 18 вересня 2024 08:45
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"Болонья" – "Шахтар": анонс матчу Ліги чемпіонів Фото: "Гірники" розпочинають єврокубковий похід на Апеннінах (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Антон Федорців

Донецький "Шахтар" зустрінеться з італійською "Болоньєю" на виїзді в основному раунді Ліги чемпіонів 2024/25.

Останні новини та короткий анонс поєдинку – в матеріалі РБК-Україна.

"Болонья" – "Шахтар"

18 вересня, 19:45, Болонья, "Ренато Даль'Ара", трансляція на MEGOGO

На старт оновленого головного єврокубка виходить чемпіон України. Після жеребкування шанувальники "гірників" умовно розділили прийдешні зустрічі на дві категорії – ті, де варто сподіватися на диво, та такі, в яких можна й треба набирати очки. Поєдинок із "россоблу" належить до других.

"Болонья" змагалася в Кубку чемпіонів ще понад півстоліття тому, тож "Шахтар" фактично гостюватиме в дебютанта. До старту сезону болонці втратили двох зірок команди (Калафйорі, Зіркзеє) та, найголовніше, залишилися без перспективного тренера. Поки Тьяго Мотта реанімуватиме туринський "Ювентус", втримати "россоблу" на конкурентному рівні намагатиметься Вінченцо Італьяно.

&quot;Болонья&quot; – &quot;Шахтар&quot;: анонс матчу Ліги чемпіонів

Початок нової кампанії для "Болоньї" вже видався важким. Колектив ще не здобув жодної перемоги та з трьома нічиїми в чотирьох турах плентається над зоною вильоту Серії А. Щоправда, старт "гірників" у сезоні 2024/25 теж складно назвати переконливим. "Шахтар" програв житомирському "Поліссю" та "Олександрії", а столичний "Лівий Берег" ледве дотиснув.

Однак, розгром львівських "Карпат" (5:2) додав оптимізму. По-перше, хет-трик оформив Бондаренко. По-друге, результативно повернувся на поле Зубков (гол+асист). По-третє, знову забив Сікан. Та й загалом у середній та атакувальній лініях "гірників" назріла конкуренція – на кожну позицію мінімум по два гідних претенденти.

Та все це на рівні чемпіонату України. Яким постане "Шахтар" у Лізі чемпіонів – наразі інтрига. Вочевидь, новий формат турніру змусить тренерський штаб вітчизняного гранда робити нелегкий вибір між красивим футболом і необхідним результатом. Утім, у першому турі загального раунду ще можна пошукати розумний баланс.

&quot;Болонья&quot; – &quot;Шахтар&quot;: анонс матчу Ліги чемпіонів

Травмовані: Фергюсон, Камб'ягі (обидва – "Болонья")

Під питанням: Гольм – Пузанков

Орієнтовні склади на матч "Болонья" – "Шахтар"

"Болонья": Скорупскі – Пош, Бейкема, Лукумі, Міранда – Ебішер, Фройлер, Фаббіан – Орсоліні, Кастро, Ндоє

"Шахтар": Різник – Конопля, Бондар, Матвієнко, Педро Енріке – Степаненко – Зубков, Бондаренко, Судаков, Кевін – Сікан

Прогноз РБК-Україна Sport – 0:1

Перше виконання гімну Ліги чемпіонів на "Ренато Даль'Ара" додасть натхнення господарям поля. Однак, досвід виступів у європейських турнірах повинен переважити ефект новизни. "Шахтар" за два десятиліття набув статусу міцного горішка головного єврокубка та в протистоянні з новачком Ліги чемпіонів націлений взяти три очки. Не без труднощів, але завдання буде цілком підйомним.

До слова, раніше підготували експрес-презентацію "Болоньї" перед стартом Ліги чемпіонів.

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Шахтар Ліга чемпіонів
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