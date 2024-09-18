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"Шахтер" забрал обе награды тура Премьер-лиги

Киев, Среда 18 сентября 2024 15:25
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"Шахтер" забрал обе награды тура Премьер-лиги Фото: Артем Бондаренко в объятиях Дмитрия Крыськива (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Антон Федорцив

Украинская Премьер-лига по итогам шестого тура отдала призы лучшим игроку и тренеру представителям донецкого "Шахтера".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УПЛ.

Полузащитник "горняков" Артем Бондаренко – футболист 6-го тура чемпионата Украины. Хавбек больше всего способствовал разгрому львовских "Карпат" (5:2).

Украинец оформил хет-трик в городе Льва. Дважды Бондаренко забил еще до перерыва – забросил за спину вратарю с рикошетом и уложил в угол ворот из центра штрафной. Во втором же тайме он оказался лицом к лицу с Кемкиным и элегантно подсек мяч над голкипером.

Зато наставник "Шахтера" Марино Пушич – лучший тренер тура. Боснийский специалист привел команду к третьей победе в нынешнем сезоне УПЛ. "Горняки" поднялись на 7-е место в турнирной таблице, а с учетом сорванного поединка с криворожским "Кривбассом" могут оказаться на 4-й позиции.

Лучших игрока и тренера тура назвали журналисты ряда изданий, а также футболисты недавнего прошлого Премьер-лиги. Бондаренко в голосовании опередил Назаренко, Пшеничнюка, Буяльского и одноклубника Судакова. Пушич же оказался лучше Шищенко и Шовковского.

&quot;Шахтер&quot; забрал обе награды тура Премьер-лиги

К слову, ранее подготовили анонс поединка "Шахтера" и "Болоньи" в Лиге чемпионов.

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