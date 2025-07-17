"Шахтар" та інший український клуб несподівано змінили стадіони в єврокубках: оновлений список домашніх арен

Наступного тижня, слідом за "Шахтарем", старт у єврокубках візьмуть "Динамо", "Олександрія" та "Полісся". У списку стадіонів для номінально домашніх матчів вітчизняних клубів сталися певні зміни.
Де гратимуть українські команди – розповідає РБК-Україна.
Першим про зміну арени повідомило житомирське "Полісся". Найближчий матч другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій команда, замість Кошице, проведе в іншому словацькому місті – Пряшеві.
Справа в тому, що місцевий клуб "Кошице" отримав право виступати в єврокубках замість дискваліфікованого "ДАК 1904". Тож, арена, де мало грати "Полісся" несподівано виявилася зайнятою.
Новим місцем проведення стане стадіон "Тартан" у Пряшеві, який вміщує 6 500 глядачів. Ця арена нещодавно приймала матчі молодіжного Євро-2025, зокрема й один з чвертьфіналів турніру.
Стадіон "Тартан" у Пряшеві (фото: ФК "Полісся")
У другому раунді кваліфікації Ліги конференцій "Полісся" зіграє проти переможця пари "Борац" (Боснія і Герцеговина) – "Санта-Колома" (Андорра). Після першого матчу андоррці мають комфортну перевагу – 4:1.
Перша зустріч стане номінально домашньою для житомирців та відбудеться 24 липня. Матч-відповідь команди проведуть за тиждень, 31 липня.
Слідом за "Поліссям", домашню арену змінив і "Шахтар".
Поєдинок першого раунду кваліфікації Ліги Європи "гірники" провели в словенській Любляні, де розгромно перемогли фінський "Ільвес" (6:0). Спочатку передбачалось, що саме в Любляні володар Кубка України відіграє всі кваліфікаційні матчі євротурнірів.
Проте 17 липня стало відомо, що новою "домівкою" "Шахтаря" в Європі стане польський Краків. Український клуб досягнув домовленості з місцевою "Віслою" щодо проведення ігор Міському стадіоні імені Генрика Реймана (33 326 глядацьких місць).
Міський стадіоні імені Генрика Реймана у Кракові (фото: ФК "Шахтар")
Якщо підопічні Арди Турана пройдуть фінського суперника, саме в Кракові вони зіграють номінально домашній матч у другому раунді кваліфікації ЛЄ проти турецького "Бешикташа". Це буде гра-відповідь, яка намічена на 31 липня.
У разі невдачі "гірники" зіграють в другому раунді Ліги конференцій проти нідерландського АЗ. І тоді вони першу гру проведуть вдома – 24 липня.
Найближчий матч: 29 липня проти "Хамрун Спартанс" (Мальта)
Найближчий матч: 24 липня проти нідерландського АЗ (якщо гратимуть у ЛК) або 31 липня – проти турецького "Бешикташа" (ЛЄ).
Найближчий матч: 24 липня проти переможеного у парі кваліфікації ЛЄ – АЕК (Кіпр) – "Партизан" (Сербія). У першій грі вдома перемогли кіпріоти (1:0)
Найближчий матч: 24 липня проти переможця пари "Борац" (Боснія і Герцеговина) – "Санта-Колома" (Андорра). У першій грі "Санта-Колома" виграла в гостях (4:1).
Раніше повідомили, що "Динамо" презентувало нову форму перед стартом у ЛЧ.
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