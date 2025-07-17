"Шахтар" та інший український клуб несподівано змінили стадіони в єврокубках: оновлений список домашніх арен

Чому "Полісся" відмовилось від Кошице

Першим про зміну арени повідомило житомирське "Полісся". Найближчий матч другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій команда, замість Кошице, проведе в іншому словацькому місті – Пряшеві.

Справа в тому, що місцевий клуб "Кошице" отримав право виступати в єврокубках замість дискваліфікованого "ДАК 1904". Тож, арена, де мало грати "Полісся" несподівано виявилася зайнятою.

Новим місцем проведення стане стадіон "Тартан" у Пряшеві, який вміщує 6 500 глядачів. Ця арена нещодавно приймала матчі молодіжного Євро-2025, зокрема й один з чвертьфіналів турніру.

Стадіон "Тартан" у Пряшеві (фото: ФК "Полісся")

У другому раунді кваліфікації Ліги конференцій "Полісся" зіграє проти переможця пари "Борац" (Боснія і Герцеговина) – "Санта-Колома" (Андорра). Після першого матчу андоррці мають комфортну перевагу – 4:1.

Перша зустріч стане номінально домашньою для житомирців та відбудеться 24 липня. Матч-відповідь команди проведуть за тиждень, 31 липня.

"Шахтар" перебрався ближче до України

Слідом за "Поліссям", домашню арену змінив і "Шахтар".

Поєдинок першого раунду кваліфікації Ліги Європи "гірники" провели в словенській Любляні, де розгромно перемогли фінський "Ільвес" (6:0). Спочатку передбачалось, що саме в Любляні володар Кубка України відіграє всі кваліфікаційні матчі євротурнірів.

Проте 17 липня стало відомо, що новою "домівкою" "Шахтаря" в Європі стане польський Краків. Український клуб досягнув домовленості з місцевою "Віслою" щодо проведення ігор Міському стадіоні імені Генрика Реймана (33 326 глядацьких місць).

Міський стадіоні імені Генрика Реймана у Кракові (фото: ФК "Шахтар")

Якщо підопічні Арди Турана пройдуть фінського суперника, саме в Кракові вони зіграють номінально домашній матч у другому раунді кваліфікації ЛЄ проти турецького "Бешикташа". Це буде гра-відповідь, яка намічена на 31 липня.

У разі невдачі "гірники" зіграють в другому раунді Ліги конференцій проти нідерландського АЗ. І тоді вони першу гру проведуть вдома – 24 липня.

Номінально домашні арени українських команд у єврокубках

"Динамо" (кваліфікація Ліги чемпіонів) – "Арена Люблін" (Польща)

Найближчий матч: 29 липня проти "Хамрун Спартанс" (Мальта)

"Шахтар" (кваліфікація Ліги Європи або Ліги конференцій) – Міський стадіон імені Генрика Реймана (Краків, Польща)

Найближчий матч: 24 липня проти нідерландського АЗ (якщо гратимуть у ЛК) або 31 липня – проти турецького "Бешикташа" (ЛЄ).

"Олександрія" (Ліга конференцій) – "ГКС Катовіце" (Польща)

Найближчий матч: 24 липня проти переможеного у парі кваліфікації ЛЄ – АЕК (Кіпр) – "Партизан" (Сербія). У першій грі вдома перемогли кіпріоти (1:0)

"Полісся" (Ліга конференцій) – "Тартан" (Пряшів, Словаччина)

Найближчий матч: 24 липня проти переможця пари "Борац" (Боснія і Герцеговина) – "Санта-Колома" (Андорра). У першій грі "Санта-Колома" виграла в гостях (4:1).