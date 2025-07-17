"Шахтер" и другой украинский клуб неожиданно сменили стадионы в еврокубках: обновленный список домашних арен

Почему "Полесье" отказалось от Кошице

Первым о смене арены сообщило житомирское "Полесье". Ближайший матч второго квалификационного раунда Лиги конференций команда, вместо Кошице, проведет в другом словацком городе - Прешове.

Дело в том, что местный клуб "Кошице" получил право выступать в еврокубках вместо дисквалифицированного "ДАК 1904". Поэтому, арена, где должно было играть "Полесье" неожиданно оказалась занятой.

Новым местом проведения станет стадион "Тартан" в Прешове, который вмещает 6 500 зрителей. Эта арена недавно принимала матчи молодежного Евро-2025, в том числе и один из четвертьфиналов турнира.

Стадион "Тартан" в Прешове (фото: ФК "Полесье")

Во втором раунде квалификации Лиги конференций "Полесье" сыграет против победителя пары "Борац" (Босния и Герцеговина) - "Санта-Колома" (Андорра). После первого матча андоррцы имеют комфортное преимущество - 4:1.

Первая встреча станет номинально домашней для житомирцев и состоится 24 июля. Ответный матч команды проведут через неделю, 31 июля.

"Шахтер" перебрался ближе к Украине

Вслед за "Полесьем", домашнюю арену сменил и "Шахтер".

Поединок первого раунда квалификации Лиги Европы "горняки" провели в словенской Любляне, где разгромно победили финский "Ильвес" (6:0). Сначала предполагалось, что именно в Любляне обладатель Кубка Украины сыграет все квалификационные матчи евротурниров.

Однако 17 июля стало известно, что новым "домом" "Шахтера" в Европе станет польский Краков. Украинский клуб достиг договоренности с местной "Вислой" о проведении игр на Городском стадионе имени Генрика Реймана (33 326 зрительских мест).

Городской стадионе имени Генрика Реймана в Кракове (фото: ФК "Шахтер")

Если подопечные Арды Турана пройдут финского соперника, именно в Кракове они сыграют номинально домашний матч во втором раунде квалификации ЛЕ против турецкого "Бешикташа". Это будет ответная игра, которая намечена на 31 июля.

В случае неудачи "горняки" сыграют во втором раунде Лиги конференций против нидерландского АЗ. И тогда они первую игру проведут дома - 24 июля.

Номинально домашние арены украинских команд в еврокубках

"Динамо" (квалификация Лиги чемпионов) - "Арена Люблин" (Польша)

Ближайший матч: 29 июля против "Хамрун Спартанс" (Мальта)

"Шахтер" (квалификация Лиги Европы или Лиги конференций) - Городской стадион имени Генрика Реймана (Краков, Польша)

Ближайший матч: 24 июля против нидерландского АЗ (если будут играть в ЛК) или 31 июля - против турецкого "Бешикташа" (ЛЕ).

"Александрия" (Лига конференций) - "ГКС Катовице" (Польша)

Ближайший матч: 24 июля против проигравшего в паре квалификации ЛЕ - АЕК (Кипр) - "Партизан" (Сербия). В первой игре дома победили киприоты (1:0)

"Полесье" (Лига конференций) - "Тартан" (Прешов, Словакия)

Ближайший матч: 24 июля против победителя пары "Борац" (Босния и Герцеговина) - "Санта-Колома" (Андорра). В первой игре "Санта-Колома" выиграла в гостях (4:1).