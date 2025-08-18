"Шахтар" продає лідера в АПЛ після вильоту з Ліги Європи: "гірники" отримають кругленьку суму

Скільки заплатять за Кевіна

За інформацією джерела, сума трансферу 22-річного гравця складе 45 мільйонів євро у вигляді фіксованих виплат. Ще 5 мільйонів євро "гірники" можуть отримати як бонуси, залежно від досягнень гравця. Таким чином, загальна вартість угоди може сягнути 50 мільйонів євро.

Контракт і перемовини

Кевін вже узгодив умови особистого контракту з "Фулхемом", який розрахований до 2030 року. Напередодні агенти футболіста прибули до Лондона для фінального раунду переговорів.

Статистика в "Шахтарі"

Бразилець приєднався до донецького клубу у січні 2024 року з "Палмейраса" за 12 мільйонів євро. Відтоді він провів за "Шахтар" 55 матчів, забив 16 голів та віддав 10 результативних передач. У поточному сезоні Кевін встиг відзначитися 4 голами у Лізі Європи.

Футболіст має чинний контракт з "Шахтарем" до кінця 2028 року. Transfermarkt оцінює Кевіна у 12 мільйонів євро.