"Шахтер" продает лидера в АПЛ после вылета из Лиги Европы: "горняки" получат кругленькую сумму

Фото: Кевин попрощается с "Шахтером" (ФК "Шахтер")
Автор: Андрей Костенко

Донецкий "Шахтер" достиг принципиального соглашения с английским "Фулхэмом" по переходу бразильского вингера Кевина.

Сколько заплатят за Кевина

По информации источника, сумма трансфера 22-летнего игрока составит 45 миллионов евро в виде фиксированных выплат. Еще 5 миллионов евро "горняки" могут получить в качестве бонусов, в зависимости от достижений игрока. Таким образом, общая стоимость сделки может достичь 50 миллионов евро.

Контракт и переговоры

Кевин уже согласовал условия личного контракта с "Фулхэмом", который рассчитан до 2030 года. Накануне агенты футболиста прибыли в Лондон для финального раунда переговоров.

Статистика в "Шахтере"

Бразилец присоединился к донецкому клубу в январе 2024 года из "Палмейраса" за 12 миллионов евро. С тех пор он провел за "Шахтер" 55 матчей, забил 16 голов и отдал 10 результативных передач. В текущем сезоне Кевин успел отметиться 4 голами в Лиге Европы.

Футболист имеет действующий контракт с "Шахтером" до конца 2028 года. Transfermarkt оценивает Кевина в 12 миллионов евро.

Ранее сообщили, что "Шахтер" подписал очередного ценного бразильца.

Также читайте сколько бразильцев сейчас в "Шахтере" и сколько они стоят.

