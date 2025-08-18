"Шахтер" продает лидера в АПЛ после вылета из Лиги Европы: "горняки" получат кругленькую сумму
Донецкий "Шахтер" достиг принципиального соглашения с английским "Фулхэмом" по переходу бразильского вингера Кевина.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на личный Х журналист и инсайдера Аарона Рамиро.
Сколько заплатят за Кевина
По информации источника, сумма трансфера 22-летнего игрока составит 45 миллионов евро в виде фиксированных выплат. Еще 5 миллионов евро "горняки" могут получить в качестве бонусов, в зависимости от достижений игрока. Таким образом, общая стоимость сделки может достичь 50 миллионов евро.
Контракт и переговоры
Кевин уже согласовал условия личного контракта с "Фулхэмом", который рассчитан до 2030 года. Накануне агенты футболиста прибыли в Лондон для финального раунда переговоров.
Статистика в "Шахтере"
Бразилец присоединился к донецкому клубу в январе 2024 года из "Палмейраса" за 12 миллионов евро. С тех пор он провел за "Шахтер" 55 матчей, забил 16 голов и отдал 10 результативных передач. В текущем сезоне Кевин успел отметиться 4 голами в Лиге Европы.
Футболист имеет действующий контракт с "Шахтером" до конца 2028 года. Transfermarkt оценивает Кевина в 12 миллионов евро.
Ранее сообщили, что "Шахтер" подписал очередного ценного бразильца.
Также читайте сколько бразильцев сейчас в "Шахтере" и сколько они стоят.