Бондар назвав найважчий матч "Шахтаря" в сезоні

Захисник донецького "Шахтаря" Валерій Бондар поділився своїми враженнями від найскладніших і найбільш емоційних матчів “гірників" у нинішньому сезоні.

В інтерв'ю РБК-Україна футболіст розповів, хто став найнебезпечнішим суперником для донеччан, а які ігри залишили найяскравіші емоції.

Найважчий матч - у ЛЧ

За словами Бондаря, найважчим для "Шахтаря" матчем став поєдинок Ліги чемпіонів проти італійської "Аталанти", в якому український клуб зазнав болючої поразки.

"Нам дуже важко було з ними грати і від самого початку не дуже пішла добре пішла гра. І знаєте, ця команда, вона не зупиняється навіть коли зробила рахунок 2:0, 3:0, вони не все одно атакують та пресингують, а з такими суперниками завжди важко грати", - зазначив Валерій.

Нагадаємо, що "Шахтар" програв "Аталанті" у 2 турі ЛЧ з рахунком 0:3, що стало однією з найболючіших поразок для української команди в єврокубковому сезоні. Італійський клуб під керівництвом Джан П'єро Гасперіні, відомий своїм агресивним стилем гри і високим темпом протягом усього матчу, у підсумку вийшов у 1/16 фіналу плей-оф ЛЧ.

Найбільші емоції - перемоги над "Брестом" і "Янг Бойзом"

Бондар також згадав матчі, які принесли найбільше позитивних емоцій. Зокрема, він відзначив перемоги над швейцарським "Янг Бойз" (2:1) і французьким "Брестом" (2:0) у основному раунді Ліги чемпіонів.

Ці матчі були, зізнається Валерій, були дуже емоційними і важливими. Бо кожен такий успіх додає сил і віри в команду.

Варто зазначити, що самі ці перемоги подарували “гірникам" шанси на єврокубкову осінь. Однак пройти до 1/16 ЛЧ в цьому сезоні донеччанам не судилося.

Найбільше розчарування - матч проти "Динамо" в УПЛ

Водночас, найбільш болючим для футболіста став матч 11-го туру чемпіонату України проти принципового суперника - київського "Динамо".

Тоді "Шахтар" вийшов уперед після забитого гола Артема Бондаренка, але у підсумку не зміг утримати перевагу і пропустив у кінцівці від Олександра Караваєва.

"Це було дуже прикро", - зізнався захисник.