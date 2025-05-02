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"Шахтер" продает билеты на "Донбасс Арену": зачем и как получить

Пятница 02 мая 2025 17:01
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"Шахтер" продает билеты на "Донбасс Арену": зачем и как получить "Шахтер" продает сувенирные билеты на "Донбасс Арену" (фото: Gettyimages)
Автор: Владимир Варуха

Донецкий "Шахтер" объявил о новой инициативе в поддержку украинских военных. В рамках программы можно получить сувенирный билет на "Донбасс Арену".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылками на пресс-службу "Шахтера".

Инициатива "Шахтера"

Футбольный клуб "Шахтер" объявил благотворительный сбор в поддержку Третьей отдельной штурмовой бригады ВСУ. В рамках инициативы болельщики имеют уникальную возможность получить сувенирный билет на последний матч, который состоялся на "Донбасс Арене" 11 лет назад.

Сбор приурочен к годовщине прощальной игры на главном стадионе "горняков", состоявшейся перед началом российской агрессии на Донбассе. Чтобы гарантированно получить билет, нужно сделать донат от 1 000 гривен на специальную банку. Средства направляются на закупку бронированной техники для 3-й ОШБр. Донаты принимаются до 25 мая включительно. После завершения сбора с участниками свяжется менеджер клуба для уточнения адреса доставки сувенирного подарка.

&quot;Шахтер&quot; продает билеты на &quot;Донбасс Арену&quot;: зачем и как получить&quot;Шахтер&quot; продает билеты на &quot;Донбасс Арену&quot;: зачем и как получитьКак выглядит Донбасс Арена в 2025 году (фото: скриншот)

Что известно о стадионе

"Донбасс Арена" - первый в Украине стадион категории "элит" УЕФА, была торжественно открыта 29 августа 2009 года в Донецке. Стадион вмещал более 50 тысяч зрителей и стал настоящим символом нового этапа в истории клуба. После начала боевых действий на востоке Украины в 2014 году арена оказалась под контролем пророссийских боевиков. С тех пор она получила многочисленные повреждения в результате обстрелов и находится в запущенном состоянии.

Этот проект - не только способ помочь защитникам Украины, но и символический акт памяти о родном доме, временно утраченном, но никогда не забытом.

Ранее Бондарь рассказал, что думают бразильцы о войне в Украине.

Также защитник поделился мыслями относительно самых тяжелых матчей сезона.

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