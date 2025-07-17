"Шахтар" з нулями на табло пройшов "Ільвес" у Лізі Європи: наступний суперник – "Бешикташ"

Ліга Європи, 1-й кваліфікаційний раунд, матч-відповідь

"Ільвес" – "Шахтар" – 0:0 (перший матч – 0:6)

"Шахтар": Різник – Азарові, Грам, Бондар, Вінісіус (Гочолеішвілі, 55) – Очеретько, Бондаренко (Судаков, 68), Педріньйо (Назарина, 81) – Невертон, Траоре (Еліас, 67), Егіналду (Швед, 55).

Вісім змін у "старті"

На повторний матч наствник "гірників" Арда Туран випустив практично новий склад, ніж тиждень тому в Любляні. Усього турецький наставник зробив вісім замін у "старті".

На лаві запасних залишились, зокрема, герої першої зустрічі – Аліссон, Еліас, Кевін, а також Судаков, Педро Еріке, Марлон Гомес, Матвієнко та Конопля.

Натомість свій шанс отримали інші, хто вийшов на матч у Тампере з перших хвилин.

Нулі, попри безліч моментів

До перерви "Шахтар" володів беззаперечною перевагою. Моменти біля воріт фінського голкіпера Віртанена виникали один за одним. Нагоди забити мали Бондаренко, Педріньйо, Егіналду та Невертон. Останній був найближче до успіху, але влучив у стійку.

"Ільвес" у свою чергу щастя біля воріт "гірників" не шукав. Але доводити справу до другого розгрому не збирався. Тому відбивався, як міг. І до перерви мав у цій справі локальний успіх.

Після відпочинку загальний малюнок гри не змінився. "Шахтар" продовжував нагнітати, але без успіху. Свої шанси змарнували Траоре, Бондаренко та Егіналду.

А потім "гірники" заспокоїлись і стали дозволяти "Ільвесу" атакувати. В одному з моментів футболіст господарів впав у штрафному "Шахтаря" і всі фіни – гравці та глядачі стали вимагати пенальті. Свисток судді промовчав, після чого у бік Різника з трибун полетіли сторонні предмети.

На екваторі другого тайму Туран підсилив атакуючу ланку своєї команди, кинувши в бій Шведа, Судакова та Еліаса. Але й це результату не принесло. У компенсований час Невертон вдруге в грі перевірив каркас воріт на міцність. А у воторотах м'яч так і не опинився.

Підсумок гри-відповіді - 0:0, але за рахунок розгрому в першому матчі "Шахтар" йде далі.

Туран повертається додому

Здолавши за сумою двох матчів "Ільвес", "Шахтар" пробився в другий раунд кваліфікації Ліги Європи, де зустрінеться з набагато більш серйозним суперником.

"Гірників" чекає протистояння з турецьеим "Бешикташем", що представляє рідне місто наставника "помаранчево-чорних" – Стамбул.

Перший поєдинок відбудеться 24 липня на полі турецького клубу. Гра-відповідь – 31 липня в польському Кракові, міський стадіон якого стане новою домівкою "гірників" у єврокубках.