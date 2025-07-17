"Шахтер" с нулями на табло прошел "Ильвес" в Лиге Европы: следующий соперник - "Бешикташ"

Лига Европы, 1-й квалификационный раунд, ответный матч

"Ильвес" - "Шахтер" - 0:0 (первый матч - 0:6)

"Шахтер": Ризнык - Азаров, Грам, Бондарь, Винисиус (Гочолеишвили, 55) - Очеретько, Бондаренко (Судаков, 68), Педриньо (Назарина, 81) - Невертон, Траоре (Элиас, 67), Эгиналду (Швед, 55).

Восемь изменений в "старте"

На повторный матч наставник "горняков" Арда Туран выпустил практически новый состав, чем неделю назад в Любляне. Всего турецкий наставник сделал восемь замен в "старте".

На скамейке запасных остались, в частности, герои первой встречи - Алиссон, Элиас, Кевин, а также Судаков, Педро Эрике, Марлон Гомес, Матвиенко и Конопля.

В то же время свой шанс получили другие, кто вышел на матч в Тампере с первых минут.

Нули, несмотря на множество моментов

До перерыва "Шахтер" владел неоспоримым преимуществом. Моменты у ворот финского голкипера Виртанена возникали один за другим. Возможности забить имели Бондаренко, Педриньо, Эгиналду и Невертон. Последний был ближе всего к успеху, но попал в штангу.

"Ильвес" в свою очередь счастья у ворот "горняков" не искал. Но доводить дело до второго разгрома не собирался. Поэтому отбивался, как мог. И до перерыва имел в этом деле локальный успех.

После отдыха общий рисунок игры не изменился. "Шахтер" продолжал нагнетать, но без успеха. Свои шансы упустили Траоре, Бондаренко и Эгиналду.

А потом "горняки" успокоились и стали позволять "Ильвесу" атаковать. В одном из моментов футболист хозяев упал в штрафной "Шахтера" и все финны - игроки и зрители стали требовать пенальти. Свисток судьи промолчал, после чего в сторону Ризныка с трибун полетели посторонние предметы.

На экваторе второго тайма Туран усилил атакующее звено своей команды, бросив в бой Шведа, Судакова и Элиаса. Но и это результата не принесло. В компенсированное время Невертон во второй раз в матче проверил каркас ворот на прочность. А в воротах мяч так и не оказался.

Итог ответной встречи - 0:0, но за счет разгрома в первом матче "Шахтер" идет дальше.

Туран возвращается домой

Одолев по сумме двух матчей "Ильвес", "Шахтер" пробился во второй раунд квалификации Лиги Европы, где встретится с гораздо более серьезным соперником.

"Горняков" ждет противостояние с турецким "Бешикташем", представляющим родной город наставника "оранжево-черных" - Стамбул.

Первый поединок состоится 24 июля на поле турецкого клуба. Ответная игра - 31 июля в польском Кракове, городской стадион которого станет новым домом "горняков" в еврокубках.