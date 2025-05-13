"Шахтар" може напряму вийти до Ліги Європи: пояснюємо складний сценарій

Як працює українська квота?

Якщо Кубок виграє "Шахтар", саме він отримає путівку до ЛЄ. Якщо ж трофей дістанеться "Динамо", тоді єврокубкове місце переходить до другої команди УПЛ (в наступному сезоні представник України стартуватиме в цьому турнірі з першого раунду кваліфікації).

Але для "Шахтаря" існує один шанс потрапити до групового етапу Ліги Європи напряму - через хитросплетіння регламенту УЄФА.

Як це можливо?

Переможець Ліги конференцій автоматично проходить у групу Ліги Європи. Але якщо він вже гарантує собі участь у ЛЄ або ЛЧ через національний чемпіонат, тоді одне місце у групі звільняється.

Це вакантне місце отримає клуб з найвищим індивідуальним рейтингом серед тих, хто бере участь у кваліфікації Ліги Європи. Але важливо: він має бути або володарем національного Кубка, або найвищим представником свого чемпіонату.

Наразі "Шахтар" - четвертий у цьому рейтингу серед претендентів.

Що має статися, щоб "Шахтар" отримав пряму путівку в ЛЄ?

"Шахтар" має виграти Кубок України. Без цього все інше не має значення.

Без цього все інше не має значення. "Челсі" або "Бетіс" мають фінішувати в єврокубковій зоні. Обидві команди - фіналісти Ліги конференцій. "Бетіс" в чемпіонаті іде в зоні ЛЄ. "Челсі" - у зоні ЛЧ. Це звільнить місце в групі ЛЄ.

Обидві команди - фіналісти Ліги конференцій. "Бетіс" в чемпіонаті іде в зоні ЛЄ. "Челсі" - у зоні ЛЧ. Це звільнить місце в групі ЛЄ. "Порту" не повинен бути четвертим у чемпіонаті Португалії. Зараз клуб займає третє місце, але "Брага" ще може посунути підопічних Мартіна Анселмі. 17 травня "Брага" грає проти "Бенфіки" Анатолія Трубіна, тому український голкіпер може допомогти своєму колишньому клубу.

Зараз клуб займає третє місце, але "Брага" ще може посунути підопічних Мартіна Анселмі. 17 травня "Брага" грає проти "Бенфіки" Анатолія Трубіна, тому український голкіпер може допомогти своєму колишньому клубу. "Феєнорд" не повинен фінішувати четвертим у Ередивізі. Поки що команда Робіна ван Персі - третя, але попереду ще матчі проти "Валвейка" (14 травня) та "Геренвена" (18 травня).

Поки що команда Робіна ван Персі - третя, але попереду ще матчі проти "Валвейка" (14 травня) та "Геренвена" (18 травня). Загребське "Динамо" має не потрапити в ЛЄ. Тут два варіанти: або "сині" не фінішують другим у чемпіонаті Хорватії, або "Рієка" виграє Кубок Хорватії у "Славена". Станом на зараз загребці йдуть другими, але таблиця ще дуже щільна, і в заключних турах усе може змінитися.

Якщо всі ці умови справдяться, "Шахтар" отримає унікальний шанс оминути відбір і одразу потрапити в груповий етап Ліги Європи.