"Шахтар" може напряму вийти до Ліги Європи: пояснюємо складний сценарій

Фінал Кубка України 14 травня між "Динамо" і "Шахтарем" може стати ключем до участі "гірників" в наступному розіграші Ліги Європи.
РБК-Україна розповідає, при яких розкладах донецький клуб потрапить у ЛЄ.
Якщо Кубок виграє "Шахтар", саме він отримає путівку до ЛЄ. Якщо ж трофей дістанеться "Динамо", тоді єврокубкове місце переходить до другої команди УПЛ (в наступному сезоні представник України стартуватиме в цьому турнірі з першого раунду кваліфікації).
Але для "Шахтаря" існує один шанс потрапити до групового етапу Ліги Європи напряму - через хитросплетіння регламенту УЄФА.
Переможець Ліги конференцій автоматично проходить у групу Ліги Європи. Але якщо він вже гарантує собі участь у ЛЄ або ЛЧ через національний чемпіонат, тоді одне місце у групі звільняється.
Це вакантне місце отримає клуб з найвищим індивідуальним рейтингом серед тих, хто бере участь у кваліфікації Ліги Європи. Але важливо: він має бути або володарем національного Кубка, або найвищим представником свого чемпіонату.
Наразі "Шахтар" - четвертий у цьому рейтингу серед претендентів.
Якщо всі ці умови справдяться, "Шахтар" отримає унікальний шанс оминути відбір і одразу потрапити в груповий етап Ліги Європи.
Фінал Кубка України сезону 2024/2025 відбудеться 14 травня 2025 року на Центральному стадіоні Житомира. Початок матчу - о 18:30.
Безкоштовно поєдинок можна буде дивитися на YouTube-каналі УПЛ ТБ. Також трансляція буде доступна на платформі MEGOGO у розділі "MEGOGO Спорт" (за передплатою) і на телеканалі УПЛ ТБ, доступному в пакетах телевізійних операторів.
Ціни квитків на фінал Класичного стартують від 1000 гривень. Вони продаються частинами і їхня кількість обмежена.
Нагадаємо, що у 28 турі "Шахтар" і "Динамо" втратили очки у боротьбі за "золото" і "срібло" УПЛ.
Однак "Олександрія", яка йде другою, теж не змогла поки що гарантувати собі потрапляння в ЛЄ.
Читайте також, хто лідирує в гонці бомбардирів УПЛ за два тури до кінця чемпіонату.