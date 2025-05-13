"Шахтер" может напрямую выйти в Лигу Европы: объясняем сложный сценарий

Финал Кубка Украины 14 мая между "Динамо" и "Шахтером" может стать ключом к участию "горняков" в следующем розыгрыше Лиги Европы.
РБК-Украина рассказывает, при каких раскладах донецкий клуб попадет в ЛЕ.
Если Кубок выиграет "Шахтер", именно он получит путевку в ЛЕ. Если же трофей достанется "Динамо", тогда еврокубковое место переходит ко второй команде УПЛ (в следующем сезоне представитель Украины будет стартовать в этом турнире с первого раунда квалификации).
Но для "Шахтера" существует один шанс попасть в групповой этап Лиги Европы напрямую - через хитросплетения регламента УЕФА.
Победитель Лиги конференций автоматически проходит в группу Лиги Европы. Но если он уже гарантирует себе участие в ЛЕ или ЛЧ через национальный чемпионат, тогда одно место в группе освобождается.
Это вакантное место получит клуб с самым высоким индивидуальным рейтингом среди тех, кто участвует в квалификации Лиги Европы. Но важно: он должен быть либо обладателем национального Кубка, либо самым высоким представителем своего чемпионата.
Сейчас "Шахтер" - четвертый в этом рейтинге среди претендентов.
Если все эти условия сбудутся, "Шахтер" получит уникальный шанс обойти отбор и сразу попасть в групповой этап Лиги Европы.
Финал Кубка Украины сезона 2024/2025 состоится 14 мая 2025 года на Центральном стадионе Житомира. Начало матча - в 18:30.
Бесплатно поединок можно будет смотреть на YouTube-канале УПЛ ТВ. Также трансляция будет доступна на платформе MEGOGO в разделе "MEGOGO Спорт" (по подписке) и на телеканале УПЛ ТВ, доступном в пакетах телевизионных операторов.
Цены билетов на финал Классического стартуют от 1000 гривен. Они продаются частями и их количество ограничено.
Напомним, что в 28 туре "Шахтер" и "Динамо" потеряли очки в борьбе за "золото" и "серебро" УПЛ.
Однако "Александрия", которая идет второй, тоже не смогла пока гарантировать себе попадание в ЛЕ.
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