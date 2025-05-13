"Шахтер" может напрямую выйти в Лигу Европы: объясняем сложный сценарий

Как работает украинская квота?

Если Кубок выиграет "Шахтер", именно он получит путевку в ЛЕ. Если же трофей достанется "Динамо", тогда еврокубковое место переходит ко второй команде УПЛ (в следующем сезоне представитель Украины будет стартовать в этом турнире с первого раунда квалификации).

Но для "Шахтера" существует один шанс попасть в групповой этап Лиги Европы напрямую - через хитросплетения регламента УЕФА.

Как это возможно?

Победитель Лиги конференций автоматически проходит в группу Лиги Европы. Но если он уже гарантирует себе участие в ЛЕ или ЛЧ через национальный чемпионат, тогда одно место в группе освобождается.

Это вакантное место получит клуб с самым высоким индивидуальным рейтингом среди тех, кто участвует в квалификации Лиги Европы. Но важно: он должен быть либо обладателем национального Кубка, либо самым высоким представителем своего чемпионата.

Сейчас "Шахтер" - четвертый в этом рейтинге среди претендентов.

Что должно произойти, чтобы "Шахтер" получил прямую путевку в ЛЕ?

"Шахтер" должен выиграть Кубок Украины. Без этого все остальное не имеет значения.

Без этого все остальное не имеет значения. "Челси" или "Бетис" должны финишировать в еврокубковой зоне. Обе команды - финалисты Лиги конференций. "Бетис" в чемпионате идет в зоне ЛЕ. "Челси" - в зоне ЛЧ. Это освободит место в группе ЛЕ.

Обе команды - финалисты Лиги конференций. "Бетис" в чемпионате идет в зоне ЛЕ. "Челси" - в зоне ЛЧ. Это освободит место в группе ЛЕ. "Порту" не должен быть четвертым в чемпионате Португалии. Сейчас клуб занимает третье место, но "Брага" еще может подвинуть подопечных Мартина Ансельми. 17 мая "Брага" играет против "Бенфики" Анатолия Трубина, поэтому украинский голкипер может помочь своему бывшему клубу.

Сейчас клуб занимает третье место, но "Брага" еще может подвинуть подопечных Мартина Ансельми. 17 мая "Брага" играет против "Бенфики" Анатолия Трубина, поэтому украинский голкипер может помочь своему бывшему клубу. "Фейенорд" не должен финишировать четвертым в Эредивизи. Пока команда Робина ван Перси - третья, но впереди еще матчи против "Валвейка" (14 мая) и "Геренвена" (18 мая).

Пока команда Робина ван Перси - третья, но впереди еще матчи против "Валвейка" (14 мая) и "Геренвена" (18 мая). Загребское "Динамо" должно не попасть в ЛЕ. Здесь два варианта: либо "синие" не финишируют вторым в чемпионате Хорватии, либо "Риека" выиграет Кубок Хорватии у "Славена". По состоянию на сейчас загребцы идут вторыми, но таблица еще очень плотная, и в заключительных турах все может измениться.

Если все эти условия сбудутся, "Шахтер" получит уникальный шанс обойти отбор и сразу попасть в групповой этап Лиги Европы.