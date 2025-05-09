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"Динамо" і "Шахтар" втратили очки у боротьбі за "золото" і "срібло" УПЛ: результати матчів

П'ятниця 09 травня 2025 21:58
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"Динамо" і "Шахтар" втратили очки у боротьбі за "золото" і "срібло" УПЛ: результати матчів "Динамо" не змогло ще більше відірватися від "Олександрії" (фото: facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Анна Шиканова

Інтрига в Чемпіонаті України сезону 2024/2025 зберігається після перших матчів 28 туру. Так київське "Динамо" і донецький "Шахтар" втратили очки у боротьбі за золоті та срібні медалі УПЛ, зробивши подарунок своїм конкурентам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати матчів 9 травня.

Результати матчів 28 туру УПЛ

Так, київський клуб вдруге за три тури втратив очки, зігравши у нічию 0:0 з житомирським "Поліссям", яке бореться за четверте місце турнірної таблиці, яке дає право на участь у єврокубках.

"Гірники" також втратили очки у боротьбі за “срібло", зігравши у безгольову нічию з луганською "Зорею". При цьому вже із 17-ї хвилини донеччани грали в меншості через вилучення Алаа Грама.

Як змінилася турнірна таблиця

Тепер перевага "динамівців" над "Олександрією" становить лише п'ять очок і може скоротитися до двох у разі перемоги підопічних Руслана Ротаня над львівськими "Карпатами" у неділю, 11 травня. Відставання "Шахтаря" від "містян" наразі становить теж п'ять очок.

Зазначимо, що і "Динамо", і "Шахтарю" до кінця чемпіонату залишається зіграти два тури.

Календар матчів 28 туру УПЛ

Субота, 10 травня

  • 13:00, "Ворскла" - "Чорноморець"
  • 15:30, "Оболонь" - ЛНЗ
  • 18:00, "Рух" - "Верес"

Неділя, 11 травня

  • 13:00, "Кривбас" - "Колос"
  • 18:00, "Карпати" - "Олександрія"

Понеділок, 12 травня

  • 15:30, "Інгулець" - "Лівий Берег"

Раніше ми писали, скільки коштують та де придбати квитки на фінал Кубка України "Шахтар" - "Динамо".

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