"Шахтар" не лишив шансів грізному "Бешикташу" на виїзді: результат зробили бразильці

Перед стартовим поєдинком у Стамбулі фахівці не бачили явного фаворита, проте більшість із них схилялися до невеликої переваги "Бешикташа" завдяки фактору домашнього поля. Коефіцієнт на перемогу турецької команди становив 2.38, тоді як на успіх "Шахтаря" - 2.73, а на нічию - 3.75.

Водночас у двоматчевому протистоянні шанси "гірників" на прохід до наступного раунду оцінювалися трохи вище (коефіцієнт 1.66 проти 2.13 на турків).

Тріумфальний старт "гірників" у Стамбулі

Попри всі прогнози та потужний склад суперника, "гірники" продемонстрували впевнену гру, зумівши відкрити рахунок вже на старті матчу.

Перший гол у ворота "Бешикташа" забив Аліссон Сантана на 7-й хвилині, вивівши "Шахтар" уперед.

Згодом, на 28-й хвилині, перевагу української команди з подачі Аліссона подвоїв Егіналду.

"Бешикташ", відомий своєю міццю та підтримкою фанатів на домашній арені, зумів відповісти у першій половині гри лише одним забитим м'ячем - на 40-й хвилині Теммі Абрагам реалізував пенальті, який був призначений після неоковирної гри рукою Юхима Коноплі у власному карному майданчику.

У другому таймі "гірники" вколотили третій м'яч. Аліссон (знову!) пройшов опонента справа, прострілив і Кевін замкнув на дальній штанзі, зробивши рахунок 1:3 на 67-й хвилині.

Щоправда, на 87-й хвилині Жоао Маріо звів відставання турків до мінімуму.

Але на 95-й хвилині Кевін з подачі Бондаренка оформив дубль, встановивши остаточний рахунок протистояння.

Ліга Європи. 2-й кваліфікаційний раунд. Перший матч

"Бешикташ" - "Шахтар" - 2:4

Голи: Абрахам (40), Жоао Маріо (87) - Аліссон (7), Егіналду (28), Кевін (67, 95)

Таким чином "гірники" підходять до матчу-відповіді, який відбудеться наступного четверга, 31 липня, у Кракові, у гарному настрої, хоча й рахунок першого поєдинку не дає права розслаблятися.

Зазначимо, що переможець пари "Шахтар" - "Бешикташ" у наступному раунді зіграє з невдахою протистояння ЛЧ "Рейнджерс" - "Панатінаїкос" (перший поєдинок шотландці виграли з рахунком 2:0).