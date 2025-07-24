"Шахтер" не оставил шансов грозному "Бешикташу" на выезде: результат сделали бразильцы

Донецкий "Шахтер" успешно стартовал во втором квалификационном раунде Лиги Европы, одержав важную выездную победу над мощным турецким "Бешикташем". Матч, который состоялся в Стамбуле, завершился со счетом 4:2 в пользу украинского клуба.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию поединка.
Перед стартовым поединком в Стамбуле специалисты не видели явного фаворита, однако большинство из них склонялись к небольшому преимуществу "Бешикташа" благодаря фактору домашнего поля. Коэффициент на победу турецкой команды составлял 2.38, тогда как на успех "Шахтера" - 2.73, а на ничью - 3.75.
В то же время в двухматчевом противостоянии шансы "горняков" на проход в следующий раунд оценивались несколько выше (коэффициент 1.66 против 2.13 на турок).
Несмотря на все прогнозы и мощный состав соперника, "горняки" продемонстрировали уверенную игру, сумев открыть счет уже на старте матча.
Первый гол в ворота "Бешикташа" забил Алиссон Сантана на 7-й минуте, выведя "Шахтер" вперед.
Впоследствии, на 28-й минуте, преимущество украинской команды с подачи Алиссона удвоил Эгиналду.
"Бешикташ", известный своей мощью и поддержкой фанатов на домашней арене, сумел ответить в первой половине игры лишь одним забитым мячом - на 40-й минуте Тэмми Абрагам реализовал пенальти, который был назначен после неуклюжей игры рукой Юхима Конопли в собственной штрафной площадке.
Во втором тайме "горняки" вколотили третий мяч. Алиссон (снова!) прошел оппонента справа, прострелил и Кевин замкнул на дальней штанге, сделав счет 1:3 на 67-й минуте.
Правда, на 87-й минуте Жоао Марио свел отставание турок до минимума.
Но на 95-й минуте Кевин с подачи Бондаренко оформил дубль, установив окончательный счет противостояния.
Лига Европы. 2-й квалификационный раунд. Первый матч
"Бешикташ" - "Шахтер" - 2:4
Голы: Абрахам (40), Жоао Марио (87) - Алиссон (7), Эгиналду (28), Кевин (67, 95)
Таким образом "горняки" подходят к ответному матчу, который состоится в следующий четверг, 31 июля, в Кракове, в хорошем настроении, хотя и счет первого поединка не дает права расслабляться.
Отметим, что победитель пары "Шахтер" - "Бешикташ" в следующем раунде сыграет с неудачником противостояния ЛЧ "Рейнджерс" - "Панатинаикос" (первый поединок шотландцы выиграли со счетом 2:0).
Напомним, что украинские клубы "Полесье" и "Александрия" сенсационно проиграли на старте Лиги конференций андоррской "Санта-Коломе" и сербскому "Партизану" соответственно.
Зато "Динамо" разгромило "Хамрун Спартанс" в первом матче квалификации Лиги чемпионов.
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