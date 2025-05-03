"Шахтар" - "Динамо": де і коли дивитися фінал Кубку України

Вже скоро відбудеться фінал Кубку України сезону-2024/2025, у якому гратимуть донецький "Шахтар" і київське "Динамо".
РБК-Україна розповідає, де, коли і як дивитися онлайн чергове Класичне.
Фінальний матч Кубка України з футболу сезону 2024/2025 пройде у вівторок, 14 травня, в Житомирі на стадіоні "Полісся". Початок гри - о 18:30. Це історична подія для міста, адже вперше в своїй історії Житомир прийматиме вирішальний поєдинок національного кубкового турніру.
До цього у півфінальні київське "Динамо" впевнено здолало чернівецьку Буковину та за рахунок цього змогло пройти до фінальну. "Шахтар", своєю чергою, у напруженому двобої переміг "Полісся" з рахунком 0:1. Тоді житомиряни пропустили єдиний гол в овертаймі та втратили можливість зіграти у домашньому фіналі.
Центральний стадіон "Полісся" в Житомирі має багату історію. Він здубований у 1951 році, неодноразово змінював назви та проходив реконструкції. Остання масштабна реконструкція тривала з 2005 року і завершилася у 2020 році в рамках. Загальна вартість робіт становила 167 млн грн. Після оновлення стадіон отримав сучасне футбольне поле, трибуни та легкоатлетичне ядро. Наразі його місткість складає близько 6,5 тисяч глядачів.
Пряма трансляція фінального матчу буде доступна на телеканалі УПЛ ТБ, який можна переглядати через популярні українські платформи: MEGOGO, Volia TV, Київстар ТБ та Vodafone TV. Поєдинок можна переглянути, маючи підписку на одній з платформ.
Раніше ми писали, що "Шахтар" продає квитки на "Донбас Арену".
Також Бондар розповів, що думають бразильці про війну в Україні.