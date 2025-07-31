"Шахтар" - "Бешикташ": вирішальний бій за плейоф Ліги Європи

У четвер, 31 липня, донецький "Шахтар" зіграє матч-відповідь проти турецького "Бешикташа" в рамках другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи сезону 2025/26.

РБК-Україна розповідає, де дивитися це принципове протистояння та чого очікувати від гри.

"Бешикташ" - "Шахтар": де і коли дивитися матч

Через воєнну агресію Росії поєдинок відбудеться не в Україні, а на стадіоні імені Генрика Реймана у польському Кракові. Початок гри о 21:00 за київським часом.

Пряму трансляцію поєдинку для українських глядачів забезпечить платформа UPL.TV. Окрім цього, трансляційні права на гру отримали мовники з дев’яти інших країн: Туреччини, Бразилії, Словенії, Боснії і Герцеговини, Хорватії, Північної Македонії, Сербії, Чорногорії та Норвегії.

У країнах, де не ведеться офіційна трансляція, матч можна буде переглянути на платному стримінговому сервісі Solidsport – підписка коштує 9 євро.

Перший матч: розгром у Стамбулі

Перша зустріч, яка пройшла 24 липня у Стамбулі, завершилася впевненою виїзною перемогою "гірників" із рахунком 4:2.

Донеччани продемонстрували результативну гру, повністю поклавшись на бразильських легіонерів. Голи у складі "Шахтаря" забили Аліссон, Кевін (двічі) та Егіналду.

Після попередньої зустрічі "Шахтар" продовжив безпрограшну серію проти турецьких клубів - дев'ять перемог і одна нічия. Для "Бешикташа" поразка стала восьмою у 13 поєдинках проти українських команд.

Прогнози букмекерів: "Шахтар" має перевагу

За версією букмекерських аналітиків, фаворитом матчу є саме український клуб. Коефіцієнт на перемогу "Шахтаря" - 2,06, на нічию - 3,85, а на виграш "Бешикташа" - 3,15.

Шанси "гірників" на загальний успіх у двоматчевому протистоянні оцінюють дуже високо - 1,04. Для порівняння, коефіцієнт на прохід турецького клубу становить 8,50.

Що далі: потенційні суперники "Шахтаря"

Переможець пари "Шахтар" - "Бешикташ" продовжить виступи у третьому раунді кваліфікації Ліги Європи.

Там команда зустрінеться з грецьким "Панатінаїкосом", який вилетів із Ліги чемпіонів, поступившись за сумою двох матчів шотландському "Рейнджерс" (1:3). Протистояння заплановане на 7 та 14 серпня.

Команда, яка програє дуель між українським та турецьким клубами, опуститься до кваліфікації Ліги конференцій, де зустрінеться з переможцем пари "Сент-Патрікс" (Ірландія) - "Нимме Калью" (Естонія), де перший матч завершився мінімальною перемогою ірландців – 1:0.

Наступний матч "Шахтаря"

Після завершення єврокубкових поєдинків донецький клуб повернеться в Україну, де вже 3 серпня стартує в новому сезоні УПЛ-2025/26.

У дебютному турі "Шахтар" зіграє проти "Епіцентра". Початок гри - о 15:30.